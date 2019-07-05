Госпожа Ольга Богомолец!

Пишу вам, надеюсь, в последний раз. Не знаю, какие еще слова вы собираетесь запретить в ближайшее время, поэтому пользуясь случаем, спешу оскорбить вас культурно.

Ваша последняя законодательная конвульсия, хотя и удивляет кого-то, мне кажется вполне закономерной. Думаю, вы всегда были далекой от медицины. Но с вашим семейным анамнезом, жизненный путь выбирать не могли.

Вас вперли в универ, выпустили из него с сомнительными знаниями (аюрведа, серьезно?). Вам не хотелось, но с вашей фамилией, ничего, кроме красного диплома не светило.

Был, конечно, светлый промежуток: пение романсов, сбор икон – все то, что вас действительно интересовало и к чему, возможно, вы имели способности.

И зачем было переться в Верховную Раду? Что из этого вышло? Ваши мертворожденные законотворческие потуги, о которых вы плачетесь в собственных видео? Многолетнее блокировки реформы?

Так вот, ваша "медицинская миссия" – это мираж, симулякр, которого вы сами себе слепили. Вы – не "берегиня народа", которой вас величают приспешники. Зато, производите впечатление жалкое и иногда смешно. Но чаще – жалкое.

Талантливый человек – талантлив во всем. Вот и теперь, ваш поистине оруэлловский законопроект (совсем, как у нашего "большого брата"), оказался каличним во всех возможных смыслах. (Кто также считает "мат" росиським заимствованием - почитайте полезный ликбез).

Но, по крайней мере, теперь у вас есть хоть какое-то основание войти в историю. Пока - в качестве персонажа анекдотов. Но, если закон примут – вас будут помнить в веках, поверьте.

Жаль, что в дополнение к бездарного и вредного депутата, вы оказались безнадежными "высоконравственным" совком.

Ольга Богомолец

Имею слабую надежду, что в следующую каденцию в парламенте вас не будет. Конечно туда напреться куча других "талантов". Но, знаете, я готов попробовать новых сортов дерьма.

Поскольку в этом посте воздерживаюсь от грубой брани, воспользуюсь запропонаваним вами же традиционным фразеологизмом:

Хотя вас в сессионном зале облили дождем. Золотым.

P.S. Ваш музей в Радомышле – офигенный. В отличие от вас.

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