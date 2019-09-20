В последнее время только и разговоров о доказательной медицине. Но разве правильно загонять себя в узкие рамки науки? Тем более в такой творческой профессии врача?

Слава партии, у нас в профессии еще остались титаны. Например, Валерьян Степанович Лупиздя, ведущий хосписолог Херпросцищенской ЦРБ. Сегодня он расскажет о замечательных альтернативах доказательной медицины:

1. Показательная медицина – шлепать пациентов по спине, жадно щупать, нагло кричат "раздивайся", нервно писать рецепты. Невозмутимо смотреть, как они благодарно падают в ноги. И чтоб халат в трудовых пятнах.

2. Приказная медицина – на стол положить распоряжение по больнице, в стол спрятать мозг. Всем прописывать по три рулона марли, потому что в больнице дохера марли.

3. Заказная медицина – каждому пациенту назначат "нужное лекарство". Ночью рыскать по помойкам, собирая пустые флаконы от того же лекарства. Мешок тары поминять у белого фарм-господина на новый диван в ординаторскую.

4. Рассказательная медицина – каждое предложение заканчивать словами "трикуспидальный митохондропоэз". Называть коллег дураками, обещать полное выздоровление. В день смерти больного взять отпуск и отключить мобильный.

5. Седая медицина – завести старого члена политбюро академии наук в больничную палату, поднять ему веки. Безудержную ржаку маскировать кашлем. Вынести академика, ежели он молчит больше минуты.

6. Бабушкина медицина – лакать молоко из масличком и медом, чистотел, мох с лобка и пирожок. Будь здаров!

7. Дедушкин медицина – навернуть граненый стакан табуретовкы. В ноздри напихать тертого чеснока.

8. Ритуальная медицина – сжечь черного таракана и обоссать на перекрестке в полнолуние. Результатом этой расчлененки помазать ранку.

9. Традиционная медицина – пить отвар целебной срань-травы. Нюхать стертые шаровары давно забытых предков.

10. Нетрадиционная медицина – то же самое, плюс толерантность.

FB MED GOblin

Становитесь умнее с доктором Лупиздей!

А какие альтернативы доказательности предложите вы?

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!