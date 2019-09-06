Шок-контент!

Токсоплазмоз!

Сегодня мы с вами, дорогие читатели, будем раскрывать не какие-то там заговоры фармацевтов. Мы погрузимся в глубины ада, который еще называют "матушкой-природой". И вы не представляете, как будет интересно.

Значит так:

- бывают кошки;

- в кошек в кишках живут токсоплазмы (мелкие создания). Это единственное место, где они могут размножаться половым путем;

- через кошачьи какахи токсоплазмозом может заразиться кто угодно. В частности крысы и люди.

Звучит, как типичный жизненный путь очередного паразита. Но есть 2 интересных нюанса.

Крысы, больные токсоплазмозом, меняют поведение. Нет, они не приходят поздно домой и не слушают странную музыку. Им начинает нравиться запах кошек. И вид кошек. Токсоплазма, которая засела в мозгу, привлекает крыс к кошке. Что приводит, само собой, к быстрому поеданию грызуна. А паразит попадает в заветную кошачью кишку. Одноклеточная гадина подавляет у хозяина стоп-сигналы относительно рискованного поведения.

Теперь держитесь.

У людей, походу, происходит то же самое:

– пациенты с высоким титром антител к токсоплазме имеют в 1,5 раза выше риск совершить самоубийство ;

– существует связь между токсоплазмозом и некоторыми биполярными расстройствами;

– водители с токсоплазмозом чаще попадают в аварии ( Чехия 2002, Турция 2009, США 2016).

Есть связь между токсоплазмозом и импульсивной агрессией к самому себе. То есть, суицидальным поведением. Совсем как у крыс. Механизмы этого не до конца понятны, но видимо дело касается дофамина и тестостерона. Здесь же можно почитать, как эта беда возникла (теоретически) в процессе эволюции.

Этакое. А вы говорите "ядерная война". Ха! Смерть человечества прилетит не сверху. Она уже нас окружает. Своими невидимыми жгутиками направляет, как крыс на верную гибель.

FB MED GOblin

Хорошей пятницы.

P.S. Выдохните, улыбнитесь и осознайте, что вы управляете своей жизнью несколько меньше, чем кажется. И не позволяйте, чтобы вами манипулировали млекопитающие. Мало того, что это уже делают одноклеточные.

P.P.S. Если много читать о паразитах, то можно стать идиотом. Но это уже совсем другая история)

P.P.P.S. Мойте руки с мылом.

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