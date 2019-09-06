Шок-контент!
Сегодня мы с вами, дорогие читатели, будем раскрывать не какие-то там заговоры фармацевтов. Мы погрузимся в глубины ада, который еще называют "матушкой-природой". И вы не представляете, как будет интересно.
Значит так:
- бывают кошки;
- в кошек в кишках живут токсоплазмы (мелкие создания). Это единственное место, где они могут размножаться половым путем;
- через кошачьи какахи токсоплазмозом может заразиться кто угодно. В частности крысы и люди.
Звучит, как типичный жизненный путь очередного паразита. Но есть 2 интересных нюанса.
Крысы, больные токсоплазмозом, меняют поведение. Нет, они не приходят поздно домой и не слушают странную музыку. Им начинает нравиться запах кошек. И вид кошек. Токсоплазма, которая засела в мозгу, привлекает крыс к кошке. Что приводит, само собой, к быстрому поеданию грызуна. А паразит попадает в заветную кошачью кишку. Одноклеточная гадина подавляет у хозяина стоп-сигналы относительно рискованного поведения.
Теперь держитесь.
У людей, походу, происходит то же самое:
– пациенты с высоким титром антител к токсоплазме имеют в 1,5 раза выше риск совершить самоубийство ;
– существует связь между токсоплазмозом и некоторыми биполярными расстройствами;
– водители с токсоплазмозом чаще попадают в аварии ( Чехия 2002, Турция 2009, США 2016).
Есть связь между токсоплазмозом и импульсивной агрессией к самому себе. То есть, суицидальным поведением. Совсем как у крыс. Механизмы этого не до конца понятны, но видимо дело касается дофамина и тестостерона. Здесь же можно почитать, как эта беда возникла (теоретически) в процессе эволюции.
Этакое. А вы говорите "ядерная война". Ха! Смерть человечества прилетит не сверху. Она уже нас окружает. Своими невидимыми жгутиками направляет, как крыс на верную гибель.
FB MED GOblin
Хорошей пятницы.
P.S. Выдохните, улыбнитесь и осознайте, что вы управляете своей жизнью несколько меньше, чем кажется. И не позволяйте, чтобы вами манипулировали млекопитающие. Мало того, что это уже делают одноклеточные.
P.P.S. Если много читать о паразитах, то можно стать идиотом. Но это уже совсем другая история)
P.P.P.S. Мойте руки с мылом.
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