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/ Блоги - Новости медицины

МедГоблин
МедГоблин
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"Скупой платит дважды, а лох – постоянно": сказка про биохакинг

1.3т Читать материал на украинском

Дорогие друзья!

Хочу познакомить вас с особым "продуктом" для людей с доходом выше среднего, под названием "Биохакинг". По определению, это экспериментальные процедуры с целью улучшения организма, которые выполняются вне контекста традиционной науки и медицины.

Что именно это собой представляет, рассмотрим на примере элитной клиники SQLAB.

Они предлагают особый комплексный подход к управлению вашим здоровьем. Уже общая информация наталкивает на подозрения.

Здесь нет никакого здоровьямометра, который выдает результаты в процентах. Это – обычная манипуляция, поскольку люди всегда хотят знать "на скока канкретна мне плоха в цифрах".

В разделе Диагностика интересного становится еще больше:

Вам померяют антиоксидантный баланс

Не совсем понятно для чего, потому что эффективность антиоксидантной терапии на сегодня не доказана, а единственная научная рекомендация – есть фрукты и овощи.

Оценят вашу генетику (измерение теломер)

Длина теломер зависит от ооочень многих параметров, а говорить о ней, как о маркере, который направит клинициста – пока из области научной фантастики. А в статье этого года пишут, что коррелирует со старением не длина теломер, а скорость с которой она уменьшается. То есть одно измерение – к жопе дверцы.

Вам проведут гемосканирование

Это псевдонаучный термин, под которым чаще всего скрывается обычная темнопольна микроскопия. Но в руках "талантливого знахаря" с помощью этого метода можно разглядеть в крови паразитов, тяжелые металлы, домовенка Кузю, паукана и пришельцев с Нибиру. И в последствии это все успешно пролечить (естессссна).

Пролечат следующим образом:

Терапия стволовыми клетками

Коротко – у вас берут кровь, выделяют оттуда стволовые клетки, размножают их и вливают обратно. В подтверждение эффективности на странице размещают рассказ Мела Гибсона, как он этим методом успешно пролечил своего отца. Не буду придираться к научному качеству представленного аргумента, тока замечу, шо папу Гибсона лечили пуповинными стволовыми клетками.

В клинике валяются пуповины? Надо принести свою?

Прочитайте короткий ликбез от клиники Мейо. И официальную инфу NIH. Лечение взрослыми стволовыми клетками сейчас только исследуется!

Но, в SQLAB процесс давно налажена. Ага ...

Еще вам предложат услуги психоаналитика

Кстати, это не синоним слова "психолог" и "психотерапевт". Психоанализ – методика разработана Фрейдом, к которой накопилось ну оооочень много вопросов. (Кстати, психоанализ – не научный метод. В комментах попробуйте угадать почему).

Нейрофидбек

"Искуственний интеллект от Майкрософт" будет облучать ваш мозг электроволнами, которые от всего помогут и вобще все харошие слова. Нам даже советуют загуглить "neurofeedback" и убедиться в его эффективности.

Ну что же, я загуглил (((

Цитата: "Эффекты нейрофидбека обусловлены эффектом плацебо. Методика показана тем, у кого много времени, денег и кто хочет лечиться именно ею".

Я лично ничего против не имею, тока давайте называть вещи своими именами.

А вот разложен по полочкам очень престижный центр нейрофидбека в Лондоне.

"Скупой платит дважды, а лох – постоянно": сказка про биохакинг

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Акупунктура

О ней больше сотни статей в Кохрейне. Заходим, читаем: нет достаточных научных данных, чтобы говорить об эффективности акупунктуры.

А еще в SQLAB является "Биопунктура", которая объединяет вышеуказанное с ... барабанная дробь ... гомеопатией! Которая (цитата): "продолжает доказывать свою эффективность, несмотря на все нападки и манипуляции данными."

Кстати, вчера я видел лицо Ганемана в водичке в унитазе. Просил передать, что он всех затролил и гамапатия не работает. Попробуйте опровергнуть.

В качестве особого достижения предлагаются "оздоровительние капельницы", шо в современной медицине находится вообще за пределами добра и зла.

Весь этот мощный научный комплекс сопровождается большим количеством промо-публикаций (манипулятивных) в различных изданиях. Например, основатель клиники Святослав Ханенко сетует на МКБ, якобы, она не включает такие тяжелые состояния, как метаболический синдром и аутизм. Такое вот дурное мировое медицинское сообщество, тока SQLAB понимает важность проблемы.

Ну что тут можно сказать: откровенная ложь. Гугл коды E88.81 и F84.0

Портал Mind.UA, у вас фактчекинг практикуется, или размещение заведомо ложной информации – норм?

Знаете, я больше не имею сил и желания копаться в "методе" SQLAB. Надеюсь, что и изложенного достаточно, чтобы задуматься. Тем более в контексте ценника 1000 USD и выше.

Вообще, парить дерьмо в 21 веке удобно, как никогда раньше. Главное взять "искусственный интеллект", удобрить "хакингом", добавить щепотку "блок-чейна" и рядом обмазать сверху "стартапом". Жрать подано, Хавай пипл!

Помните, скупой платит дважды. Лох платит постоянно.

P.S. Для адептов "космической sУqА-медицины":

1. Пожалуста по бесплатний пиар

2. Нет, попробовать на себе не буду

3. Да, я могу сказать, шо какаха безвкусная без ее поедания

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