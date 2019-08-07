Почему медицинские мифы настолько распространены в обществе?

Я думаю, что основных причин две. Во-первых, это огромный объем информации, который нарастает каждый час. Если вы прицельно не отслеживаете какую-то тему, рано или поздно кто-то может ввести вас в заблуждение. Больше всего этим грешит индустрия фитнеса, велнес и диет. Всем прекрасно известно, что глутамат натрия это страшный яд. Что для похудения надо есть бурый рис, а не белый. Что антиоксиданты замедляют старение. А для того, чтобы мы меньше болели и были активными в повседневной жизни, надо принимать витаминные добавки.

Но научная реальность немного другая. Глутамат натрия – это 100% естественное вещество и оно намного безопаснее, чем столовая соль. Бурый рис, как правило, калорийнее белого, а антиоксиданты не влияют на старение. И напоследок, витаминные добавки, которые мы можем принимать ежедневно в виде таблеток или порошков для раствора, никак не влияют на здоровье. Абсолютно.

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Кого-то может возмутить безапелляционность, с которой я говорю об этих фактах, и закономерно, если у вас возникнет вопрос "откуда ты такой взялся?". Это не моя личная информация, она взята из тысячи тысяч исследований, которые являются безплатными и в свободном доступе в сети Интернет в специализированных ресурсах. Например, национальная библиотека медицины США PubMed или институт здоровья Великобритании NICE, где есть куча разделов для пациентов, написанных простым языком. Но даже те люди, которые знают об этих страницах, никогда на них не зайдут. Потому что это сложно, займет много времени, еще надо знать английский язык. Проще будет зайти в раскрученный инстаграм-аккаунт какого фитнес-гуру, какого целителя и там прочитать, как правильно жить. Ну, не будет же какой-то незнакомый человек обманывать нас в интернете, чтобы на этом заработать деньги?! Я думаю, что такого не бывает.

Другая причина, почему мы верим в мифы

Способ человеческого мышления практически не изменился за последние тысячи лет. Нам всем присущи одни и те же когнитивные ошибки, от которых страдали наши предки. Иногда бывает трудно отличить причинно-следственную связь от корреляции, то есть когда два события просто связаны друг с другом во времени. Обычная простуда – она проходит за 5 или 7 дней с лечением или без него. Но если в первый день вы начнете принимать противовирусные таблетки, то на седьмой день, когда эта зараза сама пройдет, ни один академик или нобелевский лауреат вас не убедит, что все прошло само собой. Для вас это будет еще одним доказательством, что лекарства, пожалуй, работали.

Наш мозг устроен таким образом, что он любит замечать уже известные нам факты и пытается игнорировать все, что не вписывается в обычную картину мира. Если мама с бабушкой зимой мажут нам под носом оксолиновой мазью, чтобы мы не заболели, то мы обязательно запомним, что в 2003-м был сезон, когда я помазал нос и не заболел. Значит, мазь работает. Мы проигнорируем тот факт, что вокруг было много людей, которые не мазали под носом, и также не заболели.

Все когнитивные ошибки прекрасно известны, хорошо эксплуатируются, в основном, маркетологами. Если каждый из различных медиа на нас валятся тонны информации, в частности рекламного содержания, рано или поздно наш мозг устает и перестает это осмысливать критически. Мы просто едим эту информацию и начинаем воспринимать ее как объективный факт.

Результатом огромной информационной кампании, очень успешной с точки зрения рекламы, и страшной по своим последствиям, с точки зрения медицины, была продажа небулайзеров в Украине.

Что такое небулайзер? Это такой аппаратик, в который можно залить лекарства, и затем вдыхать. Аппарат прекрасный, но сфера его применения включает буквально несколько болезней, которые можно пересчитать на одной руке. Вместе с тем, десятки тысяч семей его приобрели. Если в семье есть этот чудо-продукт, то его будут юзать все: дети, родители, бабушки, дедушки. Будут заливать в него не только лекарства, но и ароматические масла, минеральные воды. И это смешно до тех пор, пока не становится страшно. Поймите, маркетологам мало передать вам веревку, надо к ней продать еще кусок мыла. Поэтому, если вы покупаете небулайзер, велика вероятность, что к нему вам впарят, например, аминокапроновую кислоту. Этот продукт активно продвигают на рынке, его можно давать дышать детям при простуде. Если поинтересоваться, что это за вещество и почитать инструкцию к ней, можно узнать, что вдыхать аминокапроновую кислоту категорически нельзя. Последствия этого достаточно тяжелые, но не в Украине. К сожалению, ни врачи, ни большинство пациентов не открывают инструкции к препаратам.

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Иногда мы верим в медицинские мифы из-за предрассудков. Например, вы знали, что медсестры боятся вывозить пациентов на каталках ногами вперед? Они верят, что человек от таких действий умирает. Передний конец каталки чаще врезается в дверь, в углы на поворотах, поэтому лучше, чтобы там лежали ноги больного, а не голова.

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Вот такой XXI век, образованный и прекрасный.

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