Приветствую.

Я хочу сказать сегодня пару слов по поводу очень контроверсионной (нет) темы. Доколе мы будем юзать финские (американские, немецкие и всякие буржуйские) протоколы?

Вопрос поднимается очень часто, типичный пример можете посмотреть здесь.

Итак:

– "У нас были замечательные отечественные рекомендации, а теперича их нет. Как жить?"

Наши протоколы были в значительной степени полным дерьмом, наскоро слепленным из спизженных обломков иностранных гайдлайнов, пассажей передовых совецких книг, устаревших классификаций и пролоббированных фуфломицинов. Да, были единичные исключения (например, акушерство). Но только потому, что такие украинские протоколы были максимальным соответствием зарубежных.

Большинство "наших" можно было использовать на лекциях для студентов, чтобы проиллюстрировать бездны человеческого безумия (чем я, например, и занимался).

– "Так а что, мы не можем написать свои нормальные?"

Можем. Если сейчас бросить все силы, закончим лет через 10. Но позвольте поинтересоваться, где мы будем брать доказательную базу? Гайдлайны создаются не в пыльных кабинетиках, а путем анализа сотен исследований... Кстати, а какие исследования мы возьмем за основу себе? Буржуйские? Тогда не стоит клепать корявый велосипед, я сомневаюсь, что мы интерпретируем данные экспериментов "более правильно".

Проведем собственные исследования? Тогда готовьтесь к актовегину в каждом втором протоколе.

– "Там все написано о финнах, а мы же финны?!"

К сожалению, по окончании медицинского вуза, выпускнику вручается только диплом, извилины к нему комплектом не идут. Предполагалось, что абитуриент сам принесет мозг в аудиторию. Как решить эту проблему, пока не знаю.

"У нас есть отечественные особенности частоты заболеваний, осложнений, логистики и т. п. Как быть с этим?"

Полностью согласен. Но об этих особенностях мы, в основном, просто знаем, что они есть. Медицинская статистика в Украине полумертвая. И собрать актуальную информацию не удастся без рабочей всеобъемлющей электронной базы данных.

Я видел областные отчеты по своей специальности, и жалею, что не могу их развидеть.

И это только ягодки, потому что есть проблемы, которые не решаются общенациональными протоколами. Возьмите госпитальную инфекцию: каждая больница (иногда отдельные ее отделения) имеют различную флору, и, соответственно, должны иметь разные стандарты антибактериальной терапии.

А что делать с искажением медицинской документации в случаях осложнений? Врач и пациент не защищены юридически в отношениях друг с другом. Без законодательной базы этот вопрос не решается. А значит, истории болезней будут переписываться. А значит, мы не будем иметь достоверной статистики по отечественным "особенностям".

FB MED GOblin

Да, иметь полностью адаптированные современные протоколы лучше, чем пользоваться переведенными. Но переведенные лучше, чем наш самопальный кал.

Первое – придется создавать годами, и этим действительно нужно начинать заниматься уже сейчас. Но возможность выбора между вторым и третьим меня смешит.

Я хохочу истерически, ибо интуитивно ощущаю, куда все движется.

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