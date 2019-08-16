Приветствую, мои любознательные друзья!

Не так давно, я рассказывал вам о "Школе доказательной медицины", которая забрала паспорта у группы уважаемых лоров, и заставила их продвигать в народ доказательность в виде хуjово слепленных баек про чудесний синупрет.

Так вот, банда не унимаеться! Теперь у них в заложниках документы урологов, посему нам предлагают слушать очередной бред, но уже о КАНЕФРОНЕ.

Канефрон от компании Bionorica

Для благословенных неведением – это такая выжимка из букета розмарина, любистка и еще какой-то травы, которая способна прочищать чресла и-ненада-вашей-химии.

Докладчик вещает, шо канефрон является "Обязательной опцией" (ох уж эти оксюмороны) при лечении цистита.

Ссылаясь при этом на гайдлайн Европейской Ассоциации Урологов (ЕАУ). Кто хочет, может послушать лекцию до конца. Осторожно, я поседел.

Ну что же, я не гордый, скачал и проверил гайдлайн.

Там указано, шо потенциальными альтернативами антибиотикам (пока без достаточной доказательности), возможно есть иммуностимулянт OM-89, или препараты клюквы. И знаете что? Клюквы в составе Канефрона нет. OM-89 тоже.

А дальше начинается детектива.

Ну не могла докладчик просто так нагло сп... соврать. Что связывает ЕАУ и канефрон? В списке литературы под номером 124 есть статья за авторством некого Wagenlehner, в которой идет речь о чем-то туманно-альтернативном, и доступ к которой я так и не сумел хакнуть. К счастью, этот автор написал по крайней мере еще одну статью, где и рассказывает о канефроновом чуде, и как оно спасет наши с вами лона. Статья проведена за деньги и силами сотрудников компании Бионорика. Что уже как бы намекает на ее научную ценность.

FB MED GOblin

Там же, автор благодарит некого Björn Wullt, за то шо тот "подвел научную базу" и "помог компании правильно интерпретировать данные исследования". Теперь у нас есть зацепка. И мы с легкостью находим на сайте ЕАУ хайлайт о рекламном докладе Björn Wullt про пользу канефрона (со значком торговой марки).

Оставлю на ваше усмотрение спекуляции о связи уважаемого общества со спонсорами, а от себя лишь добавлю:

Канефрона в рекомендациях ЕАУ - НЕТ.

Уважаемая Школа доказательной медицины! Рекламный доклад на сайте ЕАУ, тащемта, не является компонентом evidence-based.

Пока, о пользе Канефрона знают только производитель и его карманные говорящие головы, пусть они и импортные профессора.

Читателям хочу пожелать ясности разума. А Школе доказательной медицины – скорейшего закрытия. Вы уже все нам доказали, фатить.

P. S. Кстати, а как бы вы отнеслись к тому, чтоб, например, какой-то... ну... блогер, организовал адекватную школу доказательной медицины, так сказать, с рандомизацией и стандартными отклонениями? Ибо уже нет сил терпеть это чорт знает что.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!