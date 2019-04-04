Кое-что о личном: клизмы и мой духовный гуру. Сегодня расскажу вам об очень личном.

Я расскажу вам про Ксению Векличеву – педиатра и моего духовного гуру.

В числе прочего, она – новоиспеченная икона дебильных антивакцинаторов. Вы могли о ней узнать из ее вот этого ооочень нашумевшего поста, Корь – благословенная болезнь

Лично я горячо полюбил Ксению после этих ее слов: "…у нас есть три органа: кожа, головной мозг и легкие. Дайте себе внутренне ответ: какой из этих органов важнее…? Правильно – кожа." (цитата з посту)

Всегда увлекательно послушать разумное существо, и с превеликой радостью, я нарыл Ксенин вебинар под названием "Лекция о страхах".

Кроме мощного интеллекта, в Ксении меня лично подкупает то, что она называет ВикипЕдию – ВикипедИей (как ортопедИя – с ударением на последнем слоге). Да-да, на вебинаре использовались источники информации вот такого уровня – Википедии!!

Тем не мене, стоит его послушать, если не посмотреть (ведь оператор съемки был из тех мудозвонов, что снимают вертикально).

Преодолев отвращение и посмотрев Ксенин вебинар, я узнал о следующем:

- 18:09 - клизма и гомеопатия – это реальная помощь. Но она невыгодна для "гасударства";

- 19:25 – "жалость – это неуважение к судьбе другова челавека" (это ответ на вопрос, не жалко ли детей, которые умерли от кори);

- 19:40 – дети не умирают у адекватных мам, то есть тек мам, которые придерживаются вальдорфской школы педагогики (загуглите на "антропософия", или мистически-религиозная "наука о духе"). Кстати, вот тут – про вспышки инфекций в вальдорфских школах;

- 20:05 - если ребенок родился "по залету" (это была ксенина цитата) – то корь у него протекает тяжелее, и вообще может помереть (логчно предполодить, что согласно этой теории, все дети умершие от кори – родились "по залету");

- 21:35 - надо во всем довериться судьбе;

- 22:25 – вынос мозга про путешествия во времени и про то, что рождение ребенка – это мистерия, значение которой не совсем понятно (та фсё понятно на самом деле – садик, школа, мединститут, а потом проводит вырвиглазные вебинары для имбецилов);

- 23:18 – "есть случаи когда медицина нужна, я от медицины не отказываюсь" (я кстати думаю, что у нас тут именно медицинский случай);

- 29:30 – мастер-класс, как высокодуховный человек летает на самолете;

- 31:40 - молитва доверия (длиннючая, я два раза проснулся пока слушал, но може кому пригодицца);

- 35:18 – болезнь – это возможность очистить карму (клизмой, естественно);

- 35:30 – когда клизма не помогает, в ход идет гомеопатия. Главное, дать пациенту "прожить" свою болячку, и не обрывать ее в самом разгаре, что должно быть особенно актуально для сифилитического шанкра;

- 37:10 – "гомеопатия в огромных дозах" (цитата, итить-калатить) "лучше чем жаропонижающие";

- 37:10 – "я отпаиваю, молюсь, даю тройную дозу препаратов (есесно, гомеопатических)" - что было дальше, хз, ибо у ведущей вебинара Интернет оборвал связь (с электронным криком нуегонах!).

Ну, а дальше, товарищи… не знаю, как это выразить помягче. Сдается мне, во время отключения Интернета на Ксению снизошел дух адского Ганемана, ибо наша доктор начала глаголить совсем уж потусторонние заклинания. Точный таймкод – 38:02. Лично я разобрал "делаю аритмию аллилуйя!" и что-то в этом такие есть, поскольку после услышанного моя рука начала непроизвольно креститься.

46:15 – книжки Конкордия Антарова (даже не спрашивайте, шоонотакое, я хз нельзя читать в электронном варианте, только бумажные). Если приложить к такой книжке ухо, то вы услышите, ка стонет душа срубленной сосны – "за что?!".

Ну, и наконец, после лекции я понял, что такое сыпь – это "сожженный белок отца и матери, который выбросился (!) на кожу".

После 40-й минуты можно услышать несколько офигительных психологических советов уровня Юнга, а может и выше, про смерть детей. Например, что это не так и плохо, ибо они (мертвые дети) просто дают родителям необходимый урок. А, ну еще и реинкарнация, все дела…

Кстати, любопытный факт: новые души, согласно Ксениной теории, не попадают в наш мир из-за контрацепции. Кто бы мог подумать, что латекс сильнее кармы (или сансары – подскажите в комментах, кто знает, а то я запутался).

В какой-то момент я голове сложился пазл – передо мной новая религия! А как иначе в одном рассказе может объединиться переселение душ, вибуркол, полеты на самолете, карма, клизмы, страз, мертвые дети и трансцендентные гандоны? Предлагаю все таймкоды по тексту считать ссылками на стих и строку сакрального текста.

Ксения Векличева будет пророком, а я у нее буду первый апостол – Андрей Первозванный. А церковь нашу назовем "Свидетели мозгового слизняка".

Короче, братья и сестры,

Аритмия Аллилуйя!

P.S. Антивакцинаторы, вам очередной респект.

P.P.S. Дорогие коллеги, если случайно Ксения Векличева придет к кому-то из вас, чтобы повысить (или подтвердить) категорию, проведите, пожалуйста, нормальный, а не формальный опрос. А вдруг карма таки есть…

P.P.P.S. Я даже догадываюсь, за кого Ксения проголосовала…

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