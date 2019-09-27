Итак, вы решили стать матерью/отцом. А какой может быть лучший подарок бейбику, чем уберечь его от всех возможных страшных болезней в будущем? Очень удобно, что в большинстве родильных домов или женских консультаций вам предложат красивую брошюру о хранении пуповинной крови. В специальном, значит, банке. Ага.

Но прежде чем бежать в кассу, давайте сначала разберемся, какие в этом плюсы, минусы и подводные камни.

Ликбез таков: при рождении ребенка, можно собрать и сохранить пуповинную кровь и саму пуповину. В первой нас интересуют стволовые клетки крови (которые могут превратиться во взрослые клетки крови). Во второй – мезенхимальные стволовые клетки (которые могут превратиться в практически любые взрослые клетки). Теперь по пунктам:

Мезенхимальные стволовые клетки

Нам рассказывают, что ими можно лечить ДЦП, травмы, иммунные расстройства, аутизм, опухоли крови, рассеянный склероз и почти все, что можно придумать

На сегодня, по всем видам стволово-клеточной терапии, FDA разрешает использование только пуповинной крови (НЕ мезенхимальных клеток), для лечения опухолей и заболеваний, касающиеся крови и системы кроветворения (костный мозг).

Все.

Кто не знает, что такое FDA, погуглите, что такое FDA. Ни одна организация в мире не имеет подобного контроля за безопасностью лекарств и процедур.

Если завтра FDA на основе клинических исследований примет стволовую терапию для еще чего-то – я первый побегу об этом писать. А пока, могу только советовать не впадать в энтузиазм. Ведь порой случается, что в каких-то научных работах все пучком, а потом имеем истории типа талидомида или вейпинга.

В том же сообщении, кстати, можно почитать об эффектах непринятые стволовой терапии, вроде слепоты или опухоли спинного мозга.

Кому интересны еще подробности, почитайте.

Самая свежая специализированная статья, по которой вы можете узнать, что о мезенхимальных клетках говорят в основном в разрезе исследований на животных. Еще не разработаны не только регуляторные моменты, а и чисто технологические!

Поэтому заявления банков, что ваши клетки передадут для использования в любую страну, скажем так, ну оооочень оптимистичны.

Существует отдельная организация, которая собирает для пациентов всю доступную инфу в сфере стволовых клеток. Вы можете начать знакомство со статьи о том, как "стволовые" клиники нае... обманывают людей.

Теперь сравните вышенаписанное с информацией, которой вас накормят на сайтах банков крови:

Пуповинной стволовые клетки

Памятник Европейского директората по обеспечению качества медицинских услуг:

Вероятность, что вы используете для своего ребенка его же сохраненную пуповинную кровь – 1 из 200 тысяч;

За 30 лет в Европе таких случаев было 200 (об эффективности не сообщается);

Частные банки пуповинной крови имеют более низкие стандарты качества для отбора образцов (ваш сохранят в 100% случаев);

Публичные банки крови отбраковывают до 80% потенциальных доноров пуповинной крови (из-за инфекции, недостаточное количество, качество и т.п.);

В большинстве случаев, собственной сохраненной крови недостаточно для терапии;

Большинство болезней, когда необходима пуповинная кровь, обусловлены генетически. То есть в сохранившихся пупочных клетках содержится тот же генетический дефект. Их вливание опасно.

Вот, на сайте клиники Мейо четко пишут, что в случае пользования частным банком пуповинной крови, вероятность, что удастся использовать эту кровь – очень мала. И даже тогда, нет гарантии, что кровь подойдет по параметрам, или останется жизнеспособной после хранения.

Таким образом, единственным адекватным вариантом является создание публичных банков крови, когда клетки здорового ребенка используются для лечения чужого больного. Таких трансплантаций ежегодно – 35000.

Как вы понимаете, у нас такого просто нет.

Иллюстрация

Примеры использования в Украине

Взято с сайта крупнейшего нашего банка крови. За что им респект, потому что другие банки просто не дают никакой информации. Но респект на этом заканчивается.

С 2009 года – 35 использований без научной доказательности: аутизм, гидроцефалия, гепатит, отставание в развитии, ДЦП, и тому подобное. Я немножко циник, но даже мне захотелось сблевнуть.

Никакого упоминания о лейкозах. И это не удивительно. Вы уже знаете почему (генетические дефекты). Собственную кровь использовали только в трех случаях. Против аутизма, бл*дь.

Это все за 10 лет.

За то же время более 400 раз использовали собственную кровь для детей, которым в первые 3 дня жизни делали хирургию для коррекции недостатков развития.

И здесь я сделаю важную ремарку. Это действительно круто, без шуток. Но кровь подошла не потому, что она была пуповинная. А потому что просто кровь, для коррекции кровопотери. И родители еще до родов знают о своей проблеме, и операция готовится так же до родов. Поэтому такое применение не имеет отношения к широким массам и "на всякий случай". И хранить в банке годами ничего не надо. Кровь взяли – и сразу использовали.

По моему скромному мнению, между объективной реальностью и рекламной информацией от банков крови – неприличная пропасть. И если бы я был юристом, то может смог бы дать правовую оценку такого положения вещей.

FB MED GOblin

Выводы делайте сами.

Прежде чем платить кровные шекели за какую-то услугу, думайте дважды. А лучше – трижды.

Мы, конечно, живем в эпоху высоких технологий, и все такое. Но, камон: здравый смысл – превыше всего!

P.S. Интересно журналистское расследование об отечественных "стволовых клетках".

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