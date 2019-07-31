История, которую я хочу вам сегодня рассказать, произошло довольно давно.

1650, Королевство Англия. Служанка Анна Грин, забеременела от владельца имения, в котором она работала. Родила ребенка и вскоре этот ребенок умер. Анну обвинила в убийстве, конечно, с подачи аристократа, приговорили к смертной казни и повесили на центральной площади города Оксфорд.

Ситуация для тех времен очень типична, но у нее нетипичное продолжение.

Когда на следующее утро тело Анны отдали для вскрытия анатомам, один из врачей, Томас Уиллис, заметил, что Анна дышит. Он вместе с другими коллегами стал спасать ее согласно всем представлениям тогдашней медицины. Анне пускали кровь, в рот ей вливали спиртовые растворы, в задний проход ей вдували дым ... О, чудо! Анна после всех этих экзекуций ожила. И не только ожила, а прожила следующие пять лет.

Томас Уиллис, главный врач, который ее лечил, был очень удивлен и настолько вдохновился этим событием, что посвятил всю свою последующую жизнь исследованиям. Он стал одним из основателей британского научного общества – аналог академии наук, и оно успешно существует по сей день.

Иллюстрация

Но я думаю, что людей больше интересует, что же спасло Анну Грин. Случайность! Она просто не успела задохнуться в петле. И все! Но Томас Уиллис до конца своей жизни был уверен, что вдувание дыма в зад, возвращает недавно умерших к жизни. Эта методика была настолько успешной, настолько не вызывала никаких сомнений, что успешно просуществовала до XIX века.

Сегодня мы можем улыбнуться наивности наших предков и порадоваться, что мы с вами живем в совершенно другом обществе, гораздо более образованном. Скажите, кто из вас обрабатывал рану перекисью водорода? А кто из вас принимал противовирусные препараты, когда болел гриппом? Жаль, но я должен вас немного разочаровать, ибо научная ценность этих методов ничем не отличается от того, как лечили Анну Грин. Просто 400 лет назад в задницу вдували дым, а сегодня туда засовывают интерфероновые свечи.

Я сам лично долгие годы был в плену медицинских мифов, что еще более обидно, потому что я врач по специальности. Когда в студенческие годы я попал в больницу с травмой глаза и мне назначили ежедневно в течение нескольких недель делать внутримышечные уколы. Когда на третьи сутки я не мог спать на спине, в мою душу... закралось подозрение, что в медицине что-то не так.

Но только через 15 лет я сел и попытался разобраться в этом вопросе. И вот что оказалось. Внутримышечные уколы практически никогда не имеют преимуществ перед другими способами введения. А в тех редких случаях, когда их надо делать, их никогда нельзя выполнять в ягодицы, потому что это место самое опасное, с точки зрения возможных осложнений.

То есть каждый раз, когда вам делали этот болезненный укол, вам могли дать таблетку. Эта информация известна, ВОЗ проводит огромные информационные компании, чтобы донести это и пациентам, и врачам. Но как мы видим, не очень удачно. Если бы все врачи и пациенты об этом знали, мир был бы немножко лучше, в нем было бы немножко меньше боли.

Р. S. Мои ягодицы так и не простили глазу той ситуации.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!