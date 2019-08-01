"Тот, кто не помнит прошлого, обречен его повторять" (какой-то мудрец).
Министр Москаленко, 2001 год
– В этом году начинается внедрение обязательного медицинского страхования.
Министр Пидаев, 2002
– Важно принять закон "Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании ".
Председатель комитета здравоохранения Полищук, 2007
– Социальное медицинское страхование должно быть обязательным и его должна выполнять государственная структура. Если будет принят закон в этом году, то через год можно будет его вводить.
Министр Князевич, 2009 год
– Страховая медицина заработает к 2012 году.
Председатель комитета здравоохранения Бахтеева, 2012 год
– Страховая медицина заработает к 2014 году.
Министр Богатырева, 2013
– Внедрение медицинского страхования требует 2 лет (то есть в 2015).
Министр Мусий, 2014
– Необходимо вводить обязательное медицинское страхование.
Радуцкий, 2017, о реформе Супрун:
"Если это начнет работать, если не будут мешать, если популисты под выборы не похоронят, я вам гарантирую, что к 2020 году в Украине будет достаточно хорошая медицина ".
2019 год. Министерство возглавляет Супрун. Реформа первички запущена. Вторичка подключается за 5 месяцев.
Радуцкий, 2019 год:
"Скоро пройдет аудит деятельности МЗ. Весна придет, сажать будем".
Радуцкий, 2019 год:
" Страховая медицина заработает уже через 2 года ..."
Знаешь что, украинский народ? Е@ись конем. Ты этого заслуживаешь.
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