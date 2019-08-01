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МедГоблин
МедГоблин
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Страховая медицина в Украине: нас на**ывают, а мы верим

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"Тот, кто не помнит прошлого, обречен его повторять" (какой-то мудрец).

Министр Москаленко, 2001 год

– В этом году начинается внедрение обязательного медицинского страхования.

Министр Пидаев, 2002

– Важно принять закон "Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании ".

Председатель комитета здравоохранения Полищук, 2007

– Социальное медицинское страхование должно быть обязательным и его должна выполнять государственная структура. Если будет принят закон в этом году, то через год можно будет его вводить.

Министр Князевич, 2009 год

Страховая медицина заработает к 2012 году.

Председатель комитета здравоохранения Бахтеева, 2012 год

Страховая медицина заработает к 2014 году.

Министр Богатырева, 2013

– Внедрение медицинского страхования требует 2 лет (то есть в 2015).

Министр Мусий, 2014

– Необходимо вводить обязательное медицинское страхование.

Радуцкий, 2017, о реформе Супрун:

"Если это начнет работать, если не будут мешать, если популисты под выборы не похоронят, я вам гарантирую, что к 2020 году в Украине будет достаточно хорошая медицина ".

2019 год. Министерство возглавляет Супрун. Реформа первички запущена. Вторичка подключается за 5 месяцев.

Радуцкий, 2019 год:

"Скоро пройдет аудит деятельности МЗ. Весна придет, сажать будем".

Радуцкий, 2019 год:

" Страховая медицина заработает уже через 2 года ..."

Знаешь что, украинский народ? Е@ись конем. Ты этого заслуживаешь.

Страховая медицина в Украине: нас на**ывают, а мы верим

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Автор
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Темы
Здоровье медреформа
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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