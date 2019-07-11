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/ Новости медицины

Матка от мертвой женщины: в США родился уникальный ребенок

2.4т Читать материал на украинском

В июне этого года в Америке родился первый ребенок после пересадки матки его матери от мертвого донора.

Девочку выносила 30-летняя женщина, которая учавствует в исследовании клиники Кливленда (штат Огайо) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Матка была пересажена в конце 2017 года, а в конце 2018 медики подтвердили беременность в результате экстракорпорального оплодотворения.

"Все прошло замечательно, у матери и девочки все отлично", – говорит Ума Перни, доктор медицины, специалист по материнской медицине в клинике Кливленда.

Также она напомнила, что пересадка детородного органа – это все еще исследование, однако сфера трансплантации матки быстро развивается, что поможет расширить возможности женщин в будущем.

Новости
Родился ребенок, выношенный в пересаженной матке своей бабушки
Первый ребенок в США, выношенный в матке от умершего донора

Первый ребенок в США, выношенный в матке от умершего донора

dailymail.co.uk

Команда врачей на родах в начале июня

Команда врачей на родах в начале июня

dailymail.co.uk

Ранее MedOboz писал, что в Бразилии женщина впервые в мире родила здорового ребенка после пересадки матки от умершего донора.

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Тема
женское здоровье
Место
США
Теги
донор роды
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