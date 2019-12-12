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Вся правда о клинике "Мать и дитя"

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По каким параметрам стоит оценивать современные медицинские клиники, которые занимаются диагностикой и лечением разного рода заболеваний? При поиске мы обращаем внимание на квалификацию врачей, уровень обслуживания, наличие оборудования и, конечно же, на цены. Но как быть если речь идет о клиниках, занимающихся репродуктивным здоровьем? На их сайтах такая информация доступна любому, но достаточно ли ее, чтобы семейные пары, которые столкнулись с проблемой бесплодия, могли понять, могут ли они доверить свое здоровье этим специалистам и готовы ли они платить такие деньги? Ведь на кону здоровье не только родителей, но и то, оправдаются ли надежды и желания родить ребенка.

Слова и цифры, описывающие успехи частного медучреждения, не могут ответить на все вопросы обычного человека, который решил обратиться за помощью. Но что говорить о людях, которые хотят стать счастливыми родителями? К счастью, сегодня есть возможность делиться личным опытом посещения клиник и отзывы пациентов имеют немалый вес.

Вся правда о клинике "Мать и дитя"

Одним из лидеров в сфере репродуктивного здоровья в Украние является медицинский центр "Мать и дитя", который предоставляет свои услуги в Киеве, Житомире и Львове. Тут специализируются на лечении бесплодия, наблюдении беременности, пренатальной диагностике, гинекологии и генетике. Работающие в центре врачи – это профессионалы с многолетним опытом в данной области, имеющие высшие квалификационные категории и научные степени.

Вопрос рождения ребенка для родителей очень болезненный, вероятно, до этого они не один год пытались решить его. Но в "Мати та дитина" обещают не только высокий уровень медобслуживания, но и максимально комфортную, добродушную и спокойную атмосферу. "Мы будем оберегать вас с момента нашего первого знакомства, будем поддерживать во время лечения, вместе обрадуемся успешным результатам и разделим счастье рождения долгожданного ребенка!", – уверяют на сайте. Как бы не так!

Новости
"Как я лечилась в "Исиде": береги вас Бог от таких врачей!"
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Медичний центр "Мать и дитя"

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medcentre.com.ua

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toneto.net

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otzyvua.net

Многие пациенты после визита в "Мать и дитя" начинают сомневаться в компетентности врачей, отмечают назначение ненужных анализов (консультировались с другими специалистами), на рецепшене нельзя добиться получения результатов обследования (это документация клиники!), стоит это все огромных денег, пропитано равнодушием и заканчивается для родителей, увы, рухнувшими надеждами и разочарованием.

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Однако апогеем "успешной работы" репродуктивного центра стал скандал, связанный с сурогатной матерью-украинкой и семьей из Китая. Оказалось, что рожденная малышка не является дочкой отца-китайца. Семья оказалась в очень сложной ситуации: они не могут увезти долгожданного ребенка в Китай, а биологическая мать от нее отказалась. Интересно, сколько денег с этого получили "Мать и дитя"?

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Автор
Медревизор Медревизор
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
дети беременность
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