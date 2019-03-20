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/Новости медицины

Марихуану легализируют? В Раде выступили с неожиданным заявлением

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Комитет Верховной Рады по правам человека в среду, 20 марта, поддержал электронную петицию о легализации в Украине медицинского каннабиса.

Решение было принято единогласно, передает "Громадське". Обращение граждан на сайте парламента набрало 25 тысяч необходимых голосов.

На заседании также согласовали создание рабочей группы, в которую включат представителей других профильных комитетов. Ее заданием станет разработка законодательного акта, который урегулирует применение марихуаны в медицинских целях.

Новости
Стало известно о прорыве в легализации марихуаны в Украине

Отмечается, что комитет также решил обратится в Кабмин с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Медицинский каннабис

Медицинский каннабис

ForumDaily

Примечательно, что участниками заседания стали представители общественных организаций. Аргументом в пользу легализации медицинского каннабиса председатель объединения "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко назвала то, что он может облегчить боль онкобольных пациентов.

"В нашем сообществе за последние 2 года умерли более 55 женщин. Из них как минимум 8 женщин употребляли нелегально препараты из медицинского каннабиса и выживали следующим образом. Их толкнули в руки незаконного бизнеса", – рассказала она.

Марихуану легализируют? В Раде выступили с неожиданным заявлением

ja.org.ua

Как отметил народный депутат Георгий Логвинский, комитет готов защитить права украинцев.

"Главная цель, почему мы, члены комитета, готовы поддержать эту петицию, защищать непопулярные вещи, – это потому, что это нарушение права человека нормально жить", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала легализировать марихуану в медицинских целях.

При этом, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко пояснил, что доступ к наркотику будут иметь только тяжело больные люди под жестким контролем врачей и правоохранителей.

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Место
Украина
Тег
марихуана
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