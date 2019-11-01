К сожалению, до сих пор у ряда журналистов сохраняется заблуждение что же такое медицинский каннабис и что такое рекреационный. На самом деле это всего лишь юридическое понятие, основные отличия в мерах контроля за оборотом и, самое главное, отличие в целях применения. Это все равно, что поставить вопрос ампула с морфином это медицинский или рекреационный морфин? Если морфин применили по назначению врача паллиативному больному – это медицинский морфин, если с целью получения кайфа без назначения врача – это рекреационный морфин. То же самое и с каннабисом. Содержание ТГК или КБД не являются маркерами того медицинский ли это каннабис или рекреационный.

Медицинский каннабис выращивают на небольших производствах, организация которых требует достаточно больших инвестиций на старте и весомой интеллектуальной составляющей. Технические конопли не содержат психоактивных веществ, и могут быть переработаны только на волокно, костры, масло. И если попытаться экстрагировать из них каннабиноиды, то полученный продукт ни в коем случае нельзя употреблять людям. Это будет опасный коктейль из остатков пестицидов, удобрений, тяжелых металлов и аллергенных белков.

Технические конопли не содержат психоактивных веществ Иллюстрация

Требования к сырью для медицинского применения препаратов конопли или препаратов каннабиса существенно отличаются от требований к сырью, которую получают при выращивании технической конопли. Производители сырья медицинской конопли и медицинского каннабиса должны получить регламент, в котором будет указано где, как, по каким стандартам, на какой площади и с которыми налоговыми преференциями они должны строить свой бизнес производства сырья для медицинского использования.

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