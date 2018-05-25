Магнитные бури приближаются: украинцам рассказали, как спастись

В дни приближающихся магнитных бурь украинцам следует уделять повышенное внимание своему здоровью, пить побольше воды и избегать скандалов.

Об этом рассказала в эфире ObozTV профессор, доктор медицинских наук Лариса Кузнецова.

"Магнитные бури приобрели очень большое медицинское значение... Все это связано с электромагнитными колебаниями, которые проходят через организм человека и влияют на его сердечно-сосудистую систему, давление, нервную систему. Также влияют на настроение - появляются страх и усталость, но не физическая, а психоэмоциональная", - рассказала Кузнецова.

Профессор посоветовала людям, особенно тем, кто имеет проблемы с давлением, "не нагружаться физически, больше отдыхать, не скандалить и не вступать в психоэмоциональные контакты".

"Нужно тщательно и щадяще к себе относиться", - подчеркнула она.

Также профессор посоветовала пить много воды, ввести в свой рацион зеленый чай и побольше витаминов.

"Состояние обезвоживания приводит к еще худшим ощущениям. Пить нужно определенное количество воды - 300 мл на килограмм веса", - отметила Кузнецова.

Как сообщал OBOZREVATEL, сильные магнитные бури, по прогнозам ученых, накроют Землю в начале июня.

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