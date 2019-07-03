Магнитные бури в июле: известна дата сильнейшего удара

В июле 2019, кроме ряда религиозных и профессиональных праздников, будут дни, которым не очень обрадуются метеозависимые люди.

В целом в течение месяца геомагнитная обстановка будет относительно стабильной. И все же не обойдется без периодов повышенной активности магнитного поля Земли.

OBOZREVATEL публикует график магнитных бурь в июле 2019 года, чтобы предостеречь от его возможного негативного воздействия.

7 июля – первая за месяц активность магнитного поля, ожидается буря средней интенсивности;

15 июля – ожидается наиболее интенсивная магнитная буря;

29 июля – довольно незначительная магнитная буря, которую могут даже не почувствовать метеозависимые люди;

Магнитные бури влияют на самочувствие и настроение

Как известно, магнитные бури оказывают большое влияние на самочувствие и настроение – вызывают раздражительность, сонливость, или, наоборот, бессонницу и внезапное ухудшение самочувствия в целом. В этот период следует придерживаться простых советов, чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние:

не переедать;

минимизировать употребление очень жирной и очень соленой пищи;

избегать сильной физической нагрузки;

не употреблять алкогольных напитков и пить меньше кофе;

больше гулять на свежем воздухе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об аномальном прогнозе погоды на июль 2019.

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