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/Новости медицины

Магнитные бури в июле: известна дата сильнейшего удара

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В июле 2019, кроме ряда религиозных и профессиональных праздников, будут дни, которым не очень обрадуются метеозависимые люди.

В целом в течение месяца геомагнитная обстановка будет относительно стабильной. И все же не обойдется без периодов повышенной активности магнитного поля Земли.

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Мощные магнитные бури в 2019 году: дан прогноз

OBOZREVATEL публикует график магнитных бурь в июле 2019 года, чтобы предостеречь от его возможного негативного воздействия.

  • 7 июля – первая за месяц активность магнитного поля, ожидается буря средней интенсивности;

  • 15 июля – ожидается наиболее интенсивная магнитная буря;

  • 29 июля – довольно незначительная магнитная буря, которую могут даже не почувствовать метеозависимые люди;

Магнитные бури влияют на самочувствие и настроение

Магнитные бури влияют на самочувствие и настроение

Как известно, магнитные бури оказывают большое влияние на самочувствие и настроение – вызывают раздражительность, сонливость, или, наоборот, бессонницу и внезапное ухудшение самочувствия в целом. В этот период следует придерживаться простых советов, чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние:

  • не переедать;

  • минимизировать употребление очень жирной и очень соленой пищи;

  • избегать сильной физической нагрузки;

  • не употреблять алкогольных напитков и пить меньше кофе;

  • больше гулять на свежем воздухе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об аномальном прогнозе погоды на июль 2019.

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