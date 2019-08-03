Магнитные бури в августе: врач рассказала, как подготовиться

Хотя магнитные бури в августе 2019 года будут слабыми и непродолжительными, они все равно могут спровоцировать ухудшение самочувствия.

О том, как минимизировать влияние геомагнитной обстановки на организм, в эфире ObozTV рассказала врач-невропатолог Юлия Ивченко.

Медик подчеркнула, что главный способ профилактики – регулярная забота о состоянии своего здоровья.

"Т.е. это не подготовка за день до бури. Необходимо постоянно, каждый день, работать над своим здоровьем. Тогда организм станет более выносливым. Ведь даже здоровые люди могут чувствовать магнитные бури, просто с меньшей интенсивностью", – пояснила Ивченко.

По ее словам, укрепить организм помогают три основных фактора:

здоровый сон;

уменьшение стрессов;

правильное питание.

За несколько дней до начала магнитных бурь невропатолог посоветовала исключить из рациона сладкое и жареное – такая пища влияет на метаболизм, может сгущать кровь и снижать стрессоустойчивость.

Для укрепления сердца и сосудов Ивченко рекомендовала продукты, богатые магнием (сухофрукты, печеная картошка) и калием (морская рыба).

Она также обратила внимание, что во время магнитных бурь "сбивается" гормональный фон. А привычка ложиться спать после 2 часов ночи и много пользоваться гаджетами только усугубляет эту проблему.

Врач отметила, что больше всего на геомагнитные колебания реагируют мелатонин, адреналин и кортизол.

"Адреналин и кортизол – это первая половина дня. Если человек в это время много употребляет кофе – он будет более чувствителен к магнитным проявлениям… Мелатонин вырабатывается только с 10 вечера до 2 ночи. Он отвечает за здоровый сон и стрессоустойчивость. Если у человека нет здорового сна, отдыха и нужного уровня мелатонина – он тоже будет больше подвержен магнитным бурям", – рассказала специалист.

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Как писал OBOZREVATEL, заметное возбуждение магнитосферы ожидается 5-6 августа. Слабые магнитные бури также прогнозируют в конце месяца.

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