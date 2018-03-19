Магнитные бури наступают: ближайший прогноз геофизиков

В ближайшую неделю гипертоникам и остальным метеозависимым украинцам придется не просто.

Согласно данным Института геофизики, ближайшие 10 дней для украинцев будут знаменоваться практически непрерывными геомагнитными возмущениям.

Новости Найдено лекарство от магнитных бурь

Так, с 21 по 26 марта прогнозируются слабые и умеренные магнитные бури. И только 27 марта магнитное поле Земли даст немножко передохнуть.

Как отмечают врачи, в эти дни нужно быть более внимательным к своему здоровью. Как известно, магнитное поле может влиять на скорость реакции, а также сказываться на работе сердечно-сосудистой системы.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как помочь себе в дни магнитных бурь.