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/Новости медицины

Людям с черепно-мозговыми травмами прописали… морских свинок

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Люди, страдающие от черепно-мозговых травм, могут быстрее восстановить свои социальные навыки, поглаживая морских свинок, предполагают исследователи.

Об этом говорят психологи их Базельского университета, результаты исследований опубликованы в Scientific Reports

Лечение с помощью животных все чаще используется в реабилитации для устранения недостатков в социальной компетентности пациентов.

Психологи провели первое систематическое исследование с участием стационарных пациентов с приобретенными повреждениями головного мозга для оценки эффективность этого метода терапии.

Результаты свидетельствуют, что в присутствии животных (морских свинок, миниатюрных свиней, кроликов и овец) пациенты проявляли более активное социальное участие, чем во время сеансов обычной терапии. Они больше общались, выражали больше положительных эмоций.

По словам руководителя исследования, доктор Карин Хедигер, терапия с помощью животных может оказывать положительное влияние на социальное поведение пациентов с повреждениями головного мозга и может быть многообещающим дополнением к обычной нейрореабилитации, подытожила психолог.

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