Лучшая защита иммунитета в условиях повышенных физических нагрузок

Всегда находиться в отличной физической форме – это общепризнанный мировой тренд, которому в последнее время все чаще следуют как спортсмены, так и все, кто заботится о своем здоровье.

Занятия фитнесом – это тенденция, востребованная самой жизнью. Красивое спортивное тело с гармонично развитым мышечным корсетом – это сейчас самое модное современное украшение.

Во время занятий спортом вопрос стабильной работы иммунной системы приобретает особую остроту, ведь организм спортсмена испытывает дополнительные физические нагрузки из-за повышенных требований к организму.

От вашего иммунитета зависит выносливость в период повышенных требований к организму – стрессов, авитаминоза, повышенных физических нагрузок. Вот почему профессиональные спортсмены и их тренеры всегда уделяют большое внимание укреплению защитных сил организма.

Важность крепкого иммунитета при повышенных физических нагрузках

С развитием цивилизации мы все чаще обращаем внимание на свое здоровье, ведь, как бы вы не были успешны, здоровье – это то, что невозможно купить за деньги. Вот почему все больше людей стараются уделять внимание физическим нагрузкам - регулярно посещать тренажерные залы, заниматься бегом, играть в мини-футбол, ездить на велосипедах на работу.

Внимательно следить за работой иммунной системы важно не только для профессиональных спортсменов, но и для тех, кто занимается спортом, не стремясь ставить рекорды. На это всегда обращают внимание тренеры по фитнесу, так как офисные работники даже в большей степени, чем спортсмены, подвержены воздействию инфекций, стресса.

Тем, кто внимательно относится к своей физической форме, могут помочь советы профессиональных спортсменов. В особенности учитывая, что в популярных марафонных забегах, с недавних пор, участвуют не только профи, но и любители здорового образа жизни.

В мире растет интерес к таким марафонам. В частности, всегда большой интерес вызывает наиболее известная серия забегов - World Marathon Majors. Марафоны этой серии – Берлинский, Бостонский, Лондонский, Чикагский, Токийский и Нью-Йоркский – одни из самых известных.

В Киеве также проводится регулярный забег на дистанцию в 5 км – знаменитый Пробег под каштанами. Эта акция стала наиболее массовым забегом в Украине, увеличив количество участников со 150 человек в 1993 году до 13 тысяч – в 2018-м. Причем подавляющее большинство участников – не профессиональные спортсмены, поскольку забег – благотворительный, а собранные средства передаются для оказания медицинской помощи больным детям.Укрепление иммунной системы – важная составляющая занятий фитнесом

Поскольку спорт все чаще входит в нашу жизнь, тем, кто заботится о своей физической форме, важно будет получить советы от профессиональных спортсменов и от спортсменов-любителей – как сохранить физическую форму, укрепить свой организм, защитить его от воздействия вредных факторов внешней среды.

Один из наиболее известных бегунов-марафонцев Валерий Кондрук входит в тройку украинцев, обладающих наградой за участие в шести мировых марафонах из серии World Marathon Majors. Ему не понаслышке известно, как важно поддержание иммунитета при интенсивных занятиях спортом. Ведь спорт больших достижений невозможен без дополнительных укрепляющих организм продуктов. В то же время высокий уровень соревнований исключает возможность применения опасных или вредных для организма веществ, так как международные организации следят за своим имиджем, регулярно проводя допинг-контроль.

Иммун44 укрепит иммунитет при занятиях спортом

В.Кондрук – делится секретом своего прекрасного состояния здоровья и крепкого иммунитета – это австрийский натуральный витаминный комплекс Иммун44.

"Для любого человека, который готовится к серьезному испытанию (в моем случае - это марафон), очень важно тренироваться системно и дисциплинированно. Для этого требуется неукоснительно следовать плану, составленному высокопрофессиональным тренером" - подчеркивает спортсмен.

"Именно в период подготовки к соревнованиям возрастает риск подхватить любую инфекцию – бактериальную, грибковую или вирусную с гриппом в том числе, который опасен в любое время года, а не только в холода, как многие ошибочно считают.

При высоких психологических и физических нагрузках организм, как правило, подвержен ослаблению иммунной системы, что увеличивает риск заболеть. Причем, инфекция всегда поражает в самый неподходящий момент – перед соревнованиями, которые, разумеется, никто не будет переносить из-за болезни одного или даже нескольких спортсменов" - отмечает Валерий.

"Иммун44 для меня – это спаситель, который, благодаря большому количеству ингредиентов природного происхождения, помогает иммунной системе защитить организм от любой инфекции" - подчеркнул Валерий Кондрук.

Вот уже в течение 10 лет известный украинский бегун регулярно принимает его, и не только в осенне-зимний период, ведь защитные силы организма спортсмена подвергаются серьезным испытаниям в течение всего года.

Долгие годы украинский бизнесмен и любитель спорта был вынужден покупать его в Австрии, так как в Украине он не продавался. А вот в западноевропейских странах имеется уже большой опыт использования препарата Иммун44 спортсменами, в качестве основного помощника в укреплении иммунитета накануне подготовки к важным спортивным мероприятиям.

Иммун44 – кладезь витаминов и микроэлементов для иммунитета

Узнав о пользе и, как следствие – востребованности данного препарата спортсменами, а также теми, кто занимается фитнесом, бегом, велоспортом, просто уделяет внимание здоровому образу жизни, – компания "Новалик-Фарм" экспортирует в Украину продукт, способствующий восстановлению и поддержанию безотказной работы иммунной системы – Иммун44.

Данный препарат создан австрийскими учеными и изготовлен в Евросоюзе в полном соответствии с новейшими западными технологиями, на основе исключительно натуральных компонентов.

Он содержит инновационный комплекс витаминов всех групп, куда входят практически все витамины группы B, которые так необходимы, для оптимальной работы нервной системы, и отвечающиих за энергообмен, работу иммунитета, выработку гормонов роста и деление клеток.

В составе Иммун44 также содержатся витамины А, С, D, минералы магний, железо, медь, марганец, фосфор. Также в комплексе имеется фитиновая кислота, снижающая уровень "плохого" холестерина, а также триптофан, стимулирующий выработку "гормона радости" – серотонина.

Запатентованные формулы PLANTOVIR® и PHYTO-PANMOL® содержат витамины, микро- и макроэлементы, полифенолы, биологически активные вещества, которые необходимы не только иммунной системе, но всему организму в целом.

Благодаря современным технологиям и инновационному научному подходу австрийским исследователям удалось создать препарат Иммун44, который при регулярном приеме:

- улучшает и стабилизирует работу иммунитета;

- ускоряет иммунный ответ;

- укрепляет иммунную систему.

Препарат обладает свойством стимулировать быструю и эффективную реакцию со стороны всех звеньев иммунной системы, влияя в качестве биологического щита для организма человека. Иммун44 защищает его от вредных внешних воздействий при увеличении физических и психологических нагрузок, особенно активизирующихся в период стрессов, в осенне-зимний период, во время весенних авитаминозов.

Вот почему Иммун44 рекомендован фитнес-тренерами и спортсменами как незаменимый источник питательных веществ для иммунитета в период повышенных физических и психологических нагрузок.

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