Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

"Лишат лекарств и вакцин": Супрун раскрыла смертельную опасность инициативы партии Зеленского

9.4т Читать материал на украинском

Законопроекты, внесенные фракцией президентской партии "Слуга народа" в сфере медицины, могут нанести существенный вред украинцам.

Такое мнение высказала в Facebook экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сегодня народные депутаты сделали шаг к тому, чтобы лишить украинцев жизненно важных лекарств и вакцин. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект "Об изменениях в Закон Украины "О публичных закупках", забыв упомянуть международные закупки", – написала она.

Новости
Зеленский ответил украинцам, потребовавшим вернуть Супрун
Супрун раскрыла смертельную опасность инициативы партии Зеленского

Супрун раскрыла смертельную опасность инициативы партии Зеленского

РБК-Украина

Кроме того, она рассказала о еще одном, сомнительном, по ее мнению, законопроекте "Слуги народа", который вносит изменения в закон о приватизации.

"Он может лишить медучреждения возможности участвовать в государственно-частном партнерстве. Это означает, что депутаты хотят лишить украинцев новых больниц, ремонтов в медучреждениях, нового оборудования, предоставление диагностических и других современных услуг. Государственно-частное партнерство это эффективная модель, проверенная мировым опытом. Она позволяет привлекать финансирование из бизнеса в медицину. Сегодня государство не имеет достаточно средств, чтобы полностью обновить инфраструктуру в медицине", – подчеркнула Супрун.

Она также заявила, что из-за подобных инициатив направление государственно-частного партнерства может быть полностью заблокировано.

Супрун раскритиковала законы "Слуги народа"

Супрун раскритиковала законы "Слуги народа"

"Когда Рада работает продуктивно и эффективно это замечательно. Но это далеко не всегда тождественно скорости работы. Почему сейчас мы видим марафон принятия законов будто перед депутатами стоит задача успеть все до конца месяца", – высказалась Супрун.

"Не сомневаюсь, что среди законов, которые с такой скоростью принимают народные депутаты, вполне могут быть хорошие и важные. Но для того, чтобы это узнать, как нам, так и самим народным депутатам, необходимо увидеть их текст (желательно до дня голосования) и получить обратную связь от людей и сфер, которых последствия этих законов будут непосредственно касаться", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, что при первой встрече с президентом Владимиром Зеленским назвала себя "доктор Смерть".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
7
Смешно
6
Интересно
13
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От интересно значит Супрун воровала все это время не закупала вакцины и препараты для онко больных а виноват Зеленский??????????)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Артеллерист Моня, ти точно читати вмієш????
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости