"Лишат лекарств и вакцин": Супрун раскрыла смертельную опасность инициативы партии Зеленского

Законопроекты, внесенные фракцией президентской партии "Слуга народа" в сфере медицины, могут нанести существенный вред украинцам.

Такое мнение высказала в Facebook экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сегодня народные депутаты сделали шаг к тому, чтобы лишить украинцев жизненно важных лекарств и вакцин. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект "Об изменениях в Закон Украины "О публичных закупках", забыв упомянуть международные закупки", – написала она.

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Кроме того, она рассказала о еще одном, сомнительном, по ее мнению, законопроекте "Слуги народа", который вносит изменения в закон о приватизации.

"Он может лишить медучреждения возможности участвовать в государственно-частном партнерстве. Это означает, что депутаты хотят лишить украинцев новых больниц, ремонтов в медучреждениях, нового оборудования, предоставление диагностических и других современных услуг. Государственно-частное партнерство – это эффективная модель, проверенная мировым опытом. Она позволяет привлекать финансирование из бизнеса в медицину. Сегодня государство не имеет достаточно средств, чтобы полностью обновить инфраструктуру в медицине", – подчеркнула Супрун.

Она также заявила, что из-за подобных инициатив направление государственно-частного партнерства может быть полностью заблокировано.

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"Когда Рада работает продуктивно и эффективно – это замечательно. Но это далеко не всегда тождественно скорости работы. Почему сейчас мы видим марафон принятия законов – будто перед депутатами стоит задача успеть все до конца месяца", – высказалась Супрун.

"Не сомневаюсь, что среди законов, которые с такой скоростью принимают народные депутаты, вполне могут быть хорошие и важные. Но для того, чтобы это узнать, как нам, так и самим народным депутатам, необходимо увидеть их текст (желательно до дня голосования) и получить обратную связь от людей и сфер, которых последствия этих законов будут непосредственно касаться", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, что при первой встрече с президентом Владимиром Зеленским назвала себя "доктор Смерть".

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