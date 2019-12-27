Личная или коллективная ответственность: что выбрать доктору

С точки зрения врача существует два вида организации специализированной медицины. Континентальная (Германия, Австрия, Франция, Италия, Швейцария и т.д.) и англосаксонская (Великобритания, США, Австралия). Принципиальная разница заключается в полномочиях и персональной ответственности врача.

Континентальная система, которая была перенята Союзом от Европы базируется на иерархической структуре руководства в пределах центров и институтов. Например, заведующий или руководитель отделения/центра/института имеет определяющее влияние на своих сотрудников, на методы, которые используются в лечении, на то, кто и что в команде должен делать, какие операции доверять к исполнению, а какие – нет, какие стратегические вопросы развития являются приоритетными и т.д. Ответственность руководителя также больше отдельных врачей, и, фактически, от уровня руководителя зависит уровень профессионального уровня учреждения. Основным недостатком системы является тот факт, что если руководитель не является на своем месте, это несет с собой отрицательные последствия для всего центра и каждого врача команды, останавливается профессиональный рост, обрубываются карьерные возможности, и следующим этапом идет отток врачей. Такие случаи являются побочными эффектами континентальной системы и регулярно случаются и у нас, и в Европе.

Англосаксонская система организации специализированной медицины в своей основе опирается непосредственно на самоорганизацию врачей и их персональную ответственность за свои результаты лечения. Все врачи, которые получили квалификацию специалиста, равны в правах с руководителями департаментов и несут ответственность только за свои результаты. Начальник отделения/клиники несет в основном представительскую функцию и имеет только совещательную функцию по методу лечения, который бы он советовал врачу использовать. Врачи (consultants) имеют свои графики работы, свои персональные контракты с больницами, в которых прописаны обязательства врача и обязательства больницы. Понятно, что не все врачи одинаковы. Поэтому интересно, как идет поддержание высоких стандартов в англосаксонской системе. Во-первых, путь специализации к получению должности consultant проходят не все желающие. Во-вторых, работая два года в Автралии, я наблюдал, как ошибка в лечении напоминалась врачу трижды в течение года: на недельном итоге, на месячном разборе и на квартальной большой встречи. Идет простая констатация фактов, но прозрачность и ясность фактов делает для реноме доктора гораздо больше, чем выговор шефа в континентальной системе. В континентальной системе сообщество врачей разделяется на осуждающих и сочувствующих врачу, поскольку уже есть решение по факту ошибки, которое принимает руководитель. В англосаксонской системе есть факты, которые являются беспристрастными. При достижении определенного срока, эти факты влияют на решение о продлении контрактов, продолжение лицензирования и т.д.

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Интересно, что обе системы по-разному воспринимают карьерную лестницу. Для континентальной системы мечтой каждого перспективного врача является занять позицию руководителя отдела/института, затем – большего института и т.д. Твои права, полномочия и зарплата значительно возрастают в зависимости от места работы. В англосаксонской системе твоя карьера зависит от смежной должности в университете и общественного признания за научные и профессиональные достижения. Должность главы департамента (отделения/центра/клиники) не добавляет бонусов, насколько мне известно, до зарплаты или к будущей карьере.

В заключение скажу о своем видении оптимальной системы. Когда я два года работал в Австралии, я был поражен эффективностью англосаксонской медицинской системы самоорганизации врачей. Для меня, юного врача – независимого по взглядам, который видел только иерархические взаимоотношения врачей у себя в стране, в Чехии и Польше, англосаксонская система была другим миром со своей ментальностью. Я зашел на позицию реджистрара кардиоторакальной хирургии (последний предквалификационный этап в их системе) и пару месяцев привыкал к тому, что не ты, а консалтант несет всю ответственность за лечение пациента, даже если ты его руки и глаза, а консалтант в это время плавает на виндсерфинге, все равно он отвечает за все, что происходит с его пациентом. Так его воспитали, он может делить с тобой знания, умения, но делить ответственность, как это принято в континентальной системе, – никогда.

Самое важное! Мы, врачи, накануне начала реформы стационарной медицины. Проводники медицины в стране отдали этот вопрос "какая система будет внедрена у нас?" на решение местным больницам и советам. В принципе, не удивительно. Роль врачей в реализации успешной реформы ними не осознана, тем более, не осознана роль одной или другой модели для развития специализированной медицины. Поэтому, от врачей зависит, какой договор будет подписан между врачами и руководством больницы, и какую систему мы построим – иерархическую континентальную или сознательную англосаксонскую. С началом второго этапа меняется принцип финансирования медицины – от логики содержание медицинских учреждений к закупке медицинских услуг в больнице. В новом договоре врач имеет право на пересмотр своих отношений с руководством больницы, на просмотр иерархической структуры в больнице, на организацию своего рабочего времени, на индивидуальный рабочий график. Все зависит от того, сколько ответственности хочет взять на себя врач и вместе с юристами прописать законные отношения. Эта ответственность за свои действия, без переноса на коллег, на заведующего, на подчиненных, на резидентов, является чрезвычайно важной чертой врача. Аналогично, чувство ответственности за свои действия, за свой выбор, за свой голос, без переноса на ситуацию, политиков, лидеров мнений и т.д. – является важнейшим показателем гражданской зрелости нации.

Желаю всем здоровья и ответственности!

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