Левшу нельзя переучивать на "правую руку": врач предупредил о последствиях

Ребенка-левшу нельзя переучивать и заставлять его использовать правую руку. Это может привести к психологическим травмам и возникновению психофизиологических нарушений – например, заиканию.

Об особенностях развития детей-левшей и их жизни в "праворуком мире" в честь Международного дня левши 13 августа рассказал в эфире ObozTV психофизиолог Сергей Данилов.

"О том, что переучивать (левшей в правшей. – Ред.) вредно – 100% не миф. Это очень вредно для мозга. Существуют научные работы, в которых доказано, что в таком случае резко увеличивается количество разных нарушений. Классический случай – это заикание", – объяснил врач.

По его словам, развитие детей-левшей действительно может немного отличаться от их сверстников-правшей.

"Иногда у левшей какие-то функции включаются чуть позже. Например, фонетическое распознавание. Бывает, таким детям сложно писать. Причем у них проявляются специфические ошибки – к примеру, парафазия. Когда путаются буквы, а иногда слоги и даже целые слова", – отметил Данилов.

"Рисующие руки". Литография голландского художника Мориса Эшера

Медик посоветовал просто принять особенности ребенка. Он подчеркнул, что переучивание зачастую может привести к более серьезным осложнениям.

"Приведу один пример. В 1980-х годах сделали большую работу на футболистах. Когда детей-футболистов обучали, в программе была специализация, где они в течение полугода или даже больше должны были делать акцент не на ведущую ногу – т.е. в большинстве случаев, на левую (вместо правой. – Ред.). И оказалось, что в это время дети переставали расти… Потом они нагнали этот рост. Но представляете, какой это был стресс для организма", – передал эксперт.

"Не трогайте. Пусть дети растут как хотят", – порекомендовал Данилов родителям.

По словам врача, левши – более гибкие стратеги при принятии решений blog.gouletpens.com

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