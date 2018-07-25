Лекарства только по рецепту: в Украине намерены сократить количество аптек

Количество аптек в Украине может резко сократиться, а лекарства будут продавать только по рецепту.

В частности, это следует из проекта правок в Закон "О лекарственных средствах", который нардепы зарегистрировали в Верховной Раде, передает "Сегодня".

Согласно предлагаемым нормам, лекарства позволят продавать только в аптеках и аптечных пунктах, которые можно будет открывать не ближе полукилометра друг от друга.

Также в случае принятия закона упразднят аптечные сети: отдельным предпринимателям разрешат держать одну единственную аптеку, а компаниям — не более четырех и только в рамках одной области.

Всего восемь аптек дадут открыть фирмам только в том случае, если они занимаются производством лекарств. При этом учредителей у фирмы-аптеки должно быть не менее трех, и у них не должно быть других аптек.

Если же предприниматель захочет открыть свою аптеку, он должен иметь образование магистра по специальности "Фармация", а продавать таблетки можно будет только дипломированным провизорам.

Сами авторы документа считают, что сегодня аптечные сети повышают цены на лекарства, пользуясь своим доминирующим положением на рынке.

Соавтор законопроекта, нардеп Олег Мусий, заявляет, что закон должен защитить и отечественных производителей медпрепаратов — только изготовитель сможет держать больше аптек, чем у других.

"В свою очередь наши пациенты получат возможность покупать более доступные украинские лекарства и не менее качественные — ведь почти все украинские производители имеют сертификаты, соответствующие европейским нормам", — рассказал нардеп.

Он добавил, что в закон могут добавить и норму, которая сделает обязательным отпуск большинства лекарств по рецепту врача.

"Это искоренит самолечение, часто вредящее здоровью украинцев", — говорит Мусий.

Напомним, ранее Кабмин снял мораторий на проверку аптек.