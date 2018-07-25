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Лекарства только по рецепту: в Украине намерены сократить количество аптек

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Количество аптек в Украине может резко сократиться, а лекарства будут продавать только по рецепту.

В частности, это следует из проекта правок в Закон "О лекарственных средствах", который нардепы зарегистрировали в Верховной Раде, передает "Сегодня".

Согласно предлагаемым нормам, лекарства позволят продавать только в аптеках и аптечных пунктах, которые можно будет открывать не ближе полукилометра друг от друга.

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Также в случае принятия закона упразднят аптечные сети: отдельным предпринимателям разрешат держать одну единственную аптеку, а компаниям — не более четырех и только в рамках одной области.

Всего восемь аптек дадут открыть фирмам только в том случае, если они занимаются производством лекарств. При этом учредителей у фирмы-аптеки должно быть не менее трех, и у них не должно быть других аптек.

Если же предприниматель захочет открыть свою аптеку, он должен иметь образование магистра по специальности "Фармация", а продавать таблетки можно будет только дипломированным провизорам.

Сами авторы документа считают, что сегодня аптечные сети повышают цены на лекарства, пользуясь своим доминирующим положением на рынке.

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Соавтор законопроекта, нардеп Олег Мусий, заявляет, что закон должен защитить и отечественных производителей медпрепаратов — только изготовитель сможет держать больше аптек, чем у других.

"В свою очередь наши пациенты получат возможность покупать более доступные украинские лекарства и не менее качественные — ведь почти все украинские производители имеют сертификаты, соответствующие европейским нормам", — рассказал нардеп.

Он добавил, что в закон могут добавить и норму, которая сделает обязательным отпуск большинства лекарств по рецепту врача.

"Это искоренит самолечение, часто вредящее здоровью украинцев", — говорит Мусий.

Напомним, ранее Кабмин снял мораторий на проверку аптек.

Персона
Олег Мусий
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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