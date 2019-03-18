Легче переносят рак и инфаркт: ученые сделали открытие о полных людях

Ученые выяснили, что люди с избыточным весом легче переносят ряд заболеваний и живут дольше.

Об этом пишут Аргументы и факты. Исследования гипертоников показывают, что меньше всех живут худые люди. Эта зависимость сохранялась даже у тех гипертоников, которые имели изменения сердечной мышцы, повышающие риск внезапной смерти.

Также оказалось, что ожирение не ухудшает прогноз при хронической сердечной недостаточности: у лиц с предожирением смертность на 25% меньше, а при ожирении первой степени – на 12%. Кроме того, такой прогноз лучше и при ишемической болезни сердца, и при инфарктах миокарда.

Люди с явно лишними килограммами жили дольше, смерт­ность при инфаркте у них была меньше, а выживаемость при инсульте – больше. Операции по шунтированию и установке стентов в сосуды сердца они переносили легче, и после них они жили дольше, чем люди с нормальным весом: при ожирении 1-й степени риск смерти был меньше на 27%, при более сильном ожирении – на 22%.

Обнаружилось еще и то, что полные люди лучше переносят рак почек. Риск смерти у них был на 53% ниже (то есть более чем в 2 раза), чем у пациентов с нормальным весом. И это при том, что избыточный вес является фактором риска этой болезни.

Девушка с лишним весом

Учёные говорят о возможном защитном факторе жировой ткани. Но механизмы его влияния очень сложны, и, совершенно точно, они работают не у всех лиц с избыточным весом. Определять, какое ожирение полезно, а какое нет – пока дело будущего. Это станет возможным только в эпоху так называемой персонифицированной медицины.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог развенчала мифы о похудении и объяснила, почему все диеты вредны.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!