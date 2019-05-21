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/Новости медицины

Легализация медицинской марихуаны: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

1.5тЧитать материал на украинском

20 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10313 о легализации медицинской марихуаны в Украине.

Об этом сообщает ТСН.

Инициаторами документа являются более 100 депутатов Верховной Рады.

Легализация медицинской марихуаны: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

change.org

Текст законопроекта пока не опубликован.

Инициативу также поддержала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, По ее словам, использование медицинского каннабиса оправдано и реализует права людей на медпомощь.

Напомним, что в конце января на сайте Верховной Рады появилась петиция с требованием легализовать медицинскую марихуану в Украине, которая набрала более 25000 голосов.

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