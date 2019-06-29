Легализация марихуаны в Украине: в Минздраве сделали важное уточнение

Легализации медицинской марихуаны в Украине не сделает ее свободно доступной для всех желающих.

Об этом рассказал в эфире ObozTV директор центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава Украины Сергей Шум. По его словам, сторонники легализации манипулируют понятиями.

"Давайте четко разделять. Есть декриминализация, легализация и медицинское употребление. У нас на сегодняшний день есть медицинское использование морфина в паллиативной практике. Но это не означает, что мы легализовали героин, это совсем разные вещи", – пояснил представитель Минздрава.

"Когда речь о медицинском использовании, речь о предоставлении помощи в соответствии со стандартами, со всеми соответствующими мерами безопасности, которые уже прописаны, когда речь идет об обороте наркотиков в медицинской практике", – добавил он.

По его словам, медицинское использование будет доступно пациентам с эпилепсией, посттравматическим расстройством, хронической болью и так далее.

"Потому не надо говорить о легализации", – подчеркнул Шум.

sud.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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