Легализация марихуаны в Украине: в Раде анонсировали прорыв

Партия "Слуга народа" разработала законопроект о легализации медицинской марихуаны. В ближайшие месяцы он может быть внесен в Верховную Раду.
Об этом рассказала в эфире ObozTV нардеп от фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, много депутатов готовы поддержать инициативу.
"Коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать легализацию медицинской марихуаны", – пояснила нардеп.
"Это не полная легализация. Дискуссия давно ведется в обществе. Знаю, что много депутатов готовы поддержать медицинскую марихуану", – добавила она.
Кравчук сообщила, что соответствующий законопроект нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса уже готов, но еще не зарегистрирован.
"Думаю, это в ближайшие месяцы может произойти", – отметила она.
delo.ua
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