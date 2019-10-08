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Легализация марихуаны в Украине: в Раде анонсировали прорыв

2.4т Читать материал на украинском

Партия "Слуга народа" разработала законопроект о легализации медицинской марихуаны. В ближайшие месяцы он может быть внесен в Верховную Раду.

Об этом рассказала в эфире ObozTV нардеп от фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, много депутатов готовы поддержать инициативу.

"Коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать легализацию медицинской марихуаны", – пояснила нардеп.

"Это не полная легализация. Дискуссия давно ведется в обществе. Знаю, что много депутатов готовы поддержать медицинскую марихуану", – добавила она.

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Кравчук сообщила, что соответствующий законопроект нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса уже готов, но еще не зарегистрирован.

"Думаю, это в ближайшие месяцы может произойти", – отметила она.

Легализация марихуаны: в Раде анонсировали прорыв

delo.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Евгения Кравчук
Место
Украина
Теги
марихуана Партия Слуга народа
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Узнав, что в Верховной Раде подготовлен законопроект о легализации марихуаны, нардеп Кива потребовал, чтобы легализовали чесание яиц.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Цуканов Евгений, тебе тоже пригодится...
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Mega Death
Mega Death
Правильно! Пусть утилизация xoxлов идёт веселее))
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