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/Новости медицины

Курили 2,5 тысячи лет назад: где впервые использовали коноплю как наркотик

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Найдены археологические доказательства, что марихуана использовалась как наркотик еще 2500 лет назад.

Эта находка говорит о том, что люди выращивали каннабис из-за его психоактивных свойств, в том числе. Об этом сообщает телеканал CNN.

Проанализировав фрагменты дерева и керамики из гробниц в западном Китае, ученые из Института естествознания имени Макса Планка обнаружили химическое соединение тетрагидроканнабинол, который содержится в конопле.

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Авторы исследования предполагают, что растение, вероятно, использовалось во время похоронных церемоний, как способ общения с божествами или мертвыми.

Мангал и жженые камни

Мангал и жженые камни

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Гробница в западном Китае

Гробница в западном Китае

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Ранее MedOboz сообщал, что рак, который считают болезнью современной цивилизации, на самом деле был в древнем Египте и даже в доисторические времена.

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Место
Китай
Тег
марихуана
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
РУЗКИЕ ЧУКЧИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ЧТО-ТО КУРИЛИ И НИКОМУ НЕ ГОВОРИЛИ ЧТО ИМЕННО!!!! А ТЕПЕРЯ ИМ МОЧА В ГОЛОВУ СТУКНУЛА.... КУРИТЕ НАЗДОРОВЬЕ!!!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Здорово! Курнул лечебного канабиса и можно сутками стрыбать на майдане за евромайбутне
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Макарский Александр, ТЫ ЗААНГАЖИРОВАННЫЙ РУЗКИЙ ДРОЛЬ!!! ИЛИ ДРОЧЬ!!! ОЙ ТРОЛЬ!!! НАФУЙ С ПЛЯЖА РУЗЧИЙ ДРОЧЬ!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Макарский Александр, здорово тяпнул боярышника и можно дальше скакать в говне на красной площади среди чурок))))
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