Курили 2,5 тысячи лет назад: где впервые использовали коноплю как наркотик

Найдены археологические доказательства, что марихуана использовалась как наркотик еще 2500 лет назад.

Эта находка говорит о том, что люди выращивали каннабис из-за его психоактивных свойств, в том числе. Об этом сообщает телеканал CNN.

Проанализировав фрагменты дерева и керамики из гробниц в западном Китае, ученые из Института естествознания имени Макса Планка обнаружили химическое соединение тетрагидроканнабинол, который содержится в конопле.

Авторы исследования предполагают, что растение, вероятно, использовалось во время похоронных церемоний, как способ общения с божествами или мертвыми.

Мангал и жженые камни edition.cnn.com

Гробница в западном Китае edition.cnn.com

Ранее MedOboz сообщал, что рак, который считают болезнью современной цивилизации, на самом деле был в древнем Египте и даже в доисторические времена.

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