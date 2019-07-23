"Курганский волшебник": интересные факты о знаменитом враче Илизарове

Илизаров – один из самых известных врачей во всём мире. Благодаря его изобретению и методу лечения каждый день врачи во всех городах планеты ставят людей буквально "на ноги".

Врач–кудесник или волшебник, так называли его ещё в 70–х годах иностранцы, жил и работал в Кургане. Сегодня его именем назван не только его изобретение – аппарат Илизарова, Центр "Восстановительной ортопедии и травматологии", но и медицинский колледж в Дербенте и даже астероид.

Мечта стать врачом

Стать врачом Илизаров решил ещё в детстве. Став знаменитым, он не раз рассказывал случай, который предопределил его выбор. Однажды, когда ему было 9 лет, видимо от голода, а он рос в бедной семье горных евреев и был старшим шестым ребёнком, он наелся зеленых груш и отравился. Мать вызвала фельдшера, который произвёл на мальчика огромное впечатление: он заставил его выпить огромное количество кипяченой воды, сделал инъекцию и к утру боль в животе пропала. До этого случая Гавриил никогда не сталкивался с медициной, и, как он сам признавался, фельдшер показался ему чудотворцем. С этого времени он грезил мечтой стать врачом, чтобы помогать людям.

Кстати, в детстве Илизарову приходилось подрабатывать и браться за тяжелую работу: пасти скот, косить. Поэтому в школу он пошёл уже только в 12–летнем возрасте, но это не помешало ему сдать все предметы и поступить сразу в 5 класс.

Спасли от войны

В 1939 году Илизаров стал студентом Симферопольского медицинского института. Через два года началась Великая Отечественная война. Илизаров собирался пойти на фронт, но будущих врачей не отпускают и эвакуируют институт в Казахстан. После окончания вуза в 1944 году врача по распределению направили на работу в Курганскую область, в больницу села Долговки.

Первый пациент

Молодой врач в условиях полной нищеты берётся за любые операции и успешно их проводит. Он принимает роды, лечит фронтовиков, вернувшихся в село с войны с тяжелыми переломами, которые долго не заживают. Илизарову не даёт покоя мысль помочь больным людям, он изучает книги, пытается мастерить в своём сарае свой первый аппарат для фиксации кости. Однажды к нему пришла идея, что аппарат должен выглядеть как колесо велосипеда со спицами, и он начал мастерить: взял черенок лопаты, представив, что эта кость, а металлические стержни – спицы. Так появилась модель будущего аппарата. Первым пациентом стал местный гармонист, который из–за туберкулёза коленного сустава ходил на костылях. Операция прошла успешно, и уже через пару месяцев мужчина забыл про костыли. Перспективного врача заметили и перевели в Курганскую областную больницу на должность травматолога–ортопеда, а также на должность по совместительству борт–хирурга санитарной авиации.

Изобретатель

Доработать уникальный аппарат из колец и спиц для сращивания костей и лечения переломов, который только через 17 лет назовут его именем, Илизарову удалось к 1952 году. Испытать новинку согласилась пациентка, которая 15 лет проходила на костылях. Операция снова прошла успешно. Илизаров подал заявку на изобретение, но признавать успех долго не спешили. Авторское свидетельство выдали через два года. Всё это время доктор не переставал делать операции и проводить испытание своего аппарата теперь уже вместе со своими единомышленниками.

Ротавирус у детей – одно из наиболее распространенных заболеваний в мире. Прививки, игрушки и мутация. Пять вопросов о ротавирусе

Всего на счёту Илизарова 208 изобретений. В 1975 году ему присвоено звание "Заслуженный изобретатель РСФСР", в 1985 году – "Заслуженный изобретатель СССР" за изобретения, открывшие новые направления в развитии медицинской науки.

Знаменитые пациенты

Новую методику, которая позволила не только лечить переломы, но и наращивать и выпрямлять кости, в стране не хотели признавать, часто Илизарова называли "сельским врачом", но вылеченные пациенты принесли доктору славу. В 1968 году к Гавриилу Абрамовичу обратился за помощью знаменитый рекордсмен по прыжкам в высоту Валерий Брумель, который к тому моменту несколько лет не мог после аварии вернуться в спорт – его нога была короче другой на 3,5 см. Илизаров поставил его на ноги. Брумель вернулся в спорт. О его невероятном выздоровлении и волшебнике Илизарове писал весь мир.

В числе знаменитых пациентов числится композитор Дмитрий Шостакович, дописавший в Кургане во время лечения 15–симфонию, и итальянский путешественник, альпинист Карло Маури, которого более 20 лет беспокоила старая травма. Вернувшись домой здоровым, Маури напишет книгу "Микеланджело ортопедии".

Мировое признание

После выздоровления Валерия Брумеля Илизарову начали приходить сотни писем в день. Очередь из желающих пройти лечение растянулась на несколько лет. Поехали в Курган и иностранцы. С 1982 года метод Илизарова начали внедрять в больницах зарубежом. Доктора стали приглашать Испанию, Францию, Англию, США и другие уголки мира. Сегодня аппарат Илизарова применятся в 60 странах, а его дело в Кургане продолжают ученики в Курганском научном центре "Восстановительная травматология и ортопедия", где ежегодно проводят более 10 тысяч операций. В декабре учреждению исполняется 45 лет.

Астероид в его честь

4 октября 1982 года украинский астроном Людмила Карачкина открыла астероид 3750. Он располагается между орбитами Марса и Юпитера, во внешней части Главного пояса астероидов. Астроном назвала его в честь Гавриила Илизарова. Диаметр астероида — 14 км, он удален от Солнца на расстояние приблизительно в 460 млн км. В этом году музей Илизарова в Кургане получил официальное свидетельство Российской Академии Наук о присвоении малой планете №3750 имени "Илизаров".

Награды

Курганский травматолог–орторпед удостоен бесчисленного количества званий и наград, национальных и международных премий. В их числе "Заслуженный врач РСФСР", Ленинская премия СССР в области науки и техники, присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина. В числе иностранных наград – "орден улыбки", которым Илизарова наградили польские дети.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!