Купил на базаре приправу: во Львове студент подхватил опасный вирус

Во Львове медики диагностировали у 22-летнего студента одного из вузов редкое для Украины инфекционное заболевание – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Парень подхватил ее еще в начале сентября, а источником инфекции, скорее всего, стала купленная на базаре приправа.

Во Львовской области эту болезнь в последний раз диагностировали 11 лет назад. В Украине же с 2010 до 2019 года зафиксировано лишь 23 случая. Об этом рассказала руководитель отдела особо опасных инфекций Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины Ирина Кулиш, написало издание Zaxid.net.

"Это заболевание довольно опасное, характеризуется сильной лихорадкой, общей

интоксикацией, поражением почек, развитием острой почечной недостаточности и

тромбогеморрагических синдромом (нарушение свертывания крови). Его трудно

диагностировать из-за отсутствия диагностикумов для лабораторного подтверждения", – объяснила Кулиш.

Во Львове студент подхватил опасный вирус

По ее словам, состояние студента было довольно тяжелым, он длительное время находился в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

Парень рассказал, что заболел еще в начале сентября. Тогда он почувствовал слабость, боль в горле, насморк, а температура повысилась почти до 39 градусов, болела голова, появился кашель.

Юноша сначала шесть дней лечился самостоятельно, но уже 13 сентября обратился за помощью к врачам. Его сразу госпитализировали с диагнозом "острое респираторное заболевание, нейротоксикоз".

"18 сентября состояние пациента существенно ухудшилось, возникли нарушения в работе почек, стадия полиурии. При лабораторном исследовании крови, проведенном в научно-исследовательском институте эпидемиологии и гигиены ЛНМУ им. Д. Галицкого, обнаружили антитела к вирусу Puumala. Тогда и поставили пациенту окончательный диагноз "геморрагическая лихорадка с почечным синдромом", – отметила Кулиш.

Специалистка добавила, что возбудителем этого заболевания являются арбовирусы, а источниками геморрагической лихорадки с почечным синдромом бывают различные дикие мышевидные грызуны, иногда крысы.

По словам пациента, он не был ни в подвалах, ни в других помещениях, где могли быть

грызуны. Также студент сказал, что в саду или на огороде не работал, на рыбалку тоже не ходил.

Впрочем, парень часто добавлял в пищу приправы из семян тмина "Зира", которые выращивают в Юго-Восточной Азии. Он покупал ее на базаре на вес. Приправа не была термически обработана, поэтому врачи предположили, что именно она могла быть инфицирована экскрементами грызунов.

Студента только в начале октября выписали из больницы.

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