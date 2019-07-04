Купаться или нет? Названа опасность плаванья в бассейне

Плавательные бассейны или водные игровые площадки могут быть местом обитания опасных для человека паразитов – криптоспоридий.
Об увеличении числа вспышек говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Протисты Cryptosporidium являются возбудителями кишечных расстройств. Об этом сообщает издание Science Alert.
Несмотря на то, что в большинстве случаев болезнь протекает легко и не требует лечения, инфекция может представлять серьезную опасность для людей с иммунодефицитом.
Криптоспоридиоз можно распознать по таким симптомам:
общая слабость;
обезвоживание;
Плаванье в бассейне
pixabay.com
Исследователи считают, что наиболее частой причиной заражения является проглатывание загрязненной воды в местах отдыха.
Ранее MedOboz писал, что на Луганщине 27 человек попали в инфекционное отделение больницы из-за отравления после купания в местном озере.
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