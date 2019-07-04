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/Новости медицины

Купаться или нет? Названа опасность плаванья в бассейне

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Плавательные бассейны или водные игровые площадки могут быть местом обитания опасных для человека паразитов – криптоспоридий.

Об увеличении числа вспышек говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Протисты Cryptosporidium являются возбудителями кишечных расстройств. Об этом сообщает издание Science Alert.

Несмотря на то, что в большинстве случаев болезнь протекает легко и не требует лечения, инфекция может представлять серьезную опасность для людей с иммунодефицитом.

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Криптоспоридиоз можно распознать по таким симптомам:

Плаванье в бассейне

Плаванье в бассейне

pixabay.com

Исследователи считают, что наиболее частой причиной заражения является проглатывание загрязненной воды в местах отдыха.

Ранее MedOboz писал, что на Луганщине 27 человек попали в инфекционное отделение больницы из-за отравления после купания в местном озере.

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Темы
ЗдоровьеЛетний отдых
Место
США
Тег
инфекция
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