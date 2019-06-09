Купания в лесу лечат ряд недугов: весь список может удивить

Лесные купания помогают бороться с множеством заболеваний, снижать стресс и налаживать сон, - вскоре врачи могут включить их в список немедицинских методов лечения.

Об этом со ссылкой на последние данные исследований пишет The Guardian.

Отмечается, что первыми пользу от пребывания в лесу установили японцы, теперь же их точку зрения начинают поддерживать на Западе.

Синрин-Йоку с японского можно перевести как "лесные ванны", однако, эта практика не предусматривает никакого погружения в воду, как можно подумать из названия.

Установлено, что деревья вырабатывают фитонциды и ряд других элементов, которые в совокупности помогают снизить кровяное давление, уровень кортизола, улучшить память и концентрацию, могут помогать в профилактике, быть вспомогательными методами в борьбе с онкологией, инсультами, язвой желудка, депрессией, при проблемах со сном.

"Люди проводят все большую часть своей жизни в помещении. Около 80% населения Японии проживает в городских районах, а средний американец сейчас проводит более 90% своего времени в помещении. Но мы созданы для того, чтобы быть связанными с миром природы, "слушать ветер и пробовать воздух", - говорит эксперт.

Так, практика лесных ванн предусматривает сеансы осознанного времяпрепровождения под деревьями, они могут длиться несколько часов и включать в себя упражнения для расслабления, дыхания.

"Даже 20 минут могут помочь, хотя 10 часов в месяц еще лучше", - говорят специалисты.

Напомним, ранее стало известно, как женщина оказалась на грани самоубийства после потери мужа и профессионального выгорания, и как она смогла полностью повернуть свою жизнь, решившись на авантюру.

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