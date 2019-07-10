Ученые нашли достоверный способ узнать продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни зависит от длины концевых участков хромосом, которые называются теломерами.

К такому выводу пришли испанские генетики, наблюдая за животными из Мадридского зоопарка. Результаты исследований опубликованы в журнале PNAS.

"Мы открыли универсальный биологический закон, определяющий, сколько лет, месяцев или дней может прожить то или иное существо. Нам удалось доказать, что длина теломер задает продолжительность жизни для всех животных на Земле", — заявила Мария Бласко из Национального центра изучения рака в Испании.

Клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки практически бессмертны с точки зрения биологии — в адекватной среде они могут жить и делиться неограниченно долго. А вот клетки тела взрослого человека через 40-50 циклов теряют способность к делению и вступают в фазу старения.

Как отмечает Бласко, эти различия связаны с тем, что каждое деление взрослых клеток укорачивает их хромосомы, концевые участки которых помечены специальными повторяющимися сегментами – теломерами. Когда теломер становится слишком мало, клетка прекращает участвовать в жизни организма.

Ученые также утверждают, что стресс, вредные привычки, хронические болезни и тяжелые условия жизни ускоряют сокращение теломер, что может объяснить, например, то, почему богатые люди в среднем живут дольше, чем низшие слои населения.

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"Мы показали, что главную роль в процессе старения и в определении долгожительства играет не изначальная длина, а темпы сокращения концевых участков хромосом. Более того, этот параметр позволяет предсказать среднюю продолжительность жизни любого вида точнее, чем его масса или скорость метаболизма", — заключили исследователи.

Ранее MedOboz писал, что ученые обнаружили редкий ген, счастливые обладатели которого могут прожить более 100 лет и имеют меньший риск подверженности заболевания слабоумием.

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