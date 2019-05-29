Кто может прожить больше 100 лет и избежать деменции: ученые обнаружили редкий ген

Ученый обнаружили редкий ген, счастливые обладатели которого могут прожить более 100 лет и имеют меньший риск подверженности заболевания слабоумием.

Об этом сообщает The Sun.

По мнению исследователей, проанализировавших ген rs72824905-G, существующий у одного из ста европейцев, в скором будущем можно будет найти лекарство от этой болезни.

Как утверждают ученые Университетского медицинского центра Амстердама, данный ген способствует регулированию имунной системы мозга, по всей видимости, способствуя долгожительству и оказывая защитное действие против всевозможных заболеваний человеческого мозга.

Для проведения исследования ученые привлекли пожилых людей в возрасте 100 лет и старше из 16 различных групп населения, наблюдения осуществляли около шестидесяти институтов Европы, Северной и Южной Америки.

В ходе научного эксперимента соответствующий ген был обнаружен у господина ван Дуинна из Нидерландов – мужчина в свои 102 года имеет великолепное психическое здоровье, у него даже есть подруга.

Ван Дуинн утверждает, что он не единственный долгожитель в семье: его племяннику 99 лет, сестре – 92 года, а сыну – 96 лет. Его дедушка прожил 96 лет.

Следовательно, ученые делают вывод, что обнаруженный ген действительно отвечает за долголетие и пребывание в здравом рассудке в пожилом возрасте.

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