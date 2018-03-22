"Крио-диета": ученые научились замораживать голод

Желающие похудеть всегда мечтают сделать это максимально комфортно. Но диеты и изнурительные тренировки комфортными не назовешь.

Американские ученые провели исследование, результаты которого могут порадовать многих. Они научились замораживать нерв, отвечающий, в частности, за чувство голода, передает Medscape.

Так, медики в ходе эксперимента при участии 10 человек заморозили блуждающий нерв при помощи криоаблаяции (малоинвазивный безболезненный метод терапии).

Выяснилось, что это помогло существенно снизить аппетит у подопытных. Благодаря этому за три месяца они значительно потеряли в весе.

Кроме того, выяснилось, что замораживание этого "голодного" нерва также замедляет транзит пищи через желудок, потому пациенты еще и быстрее ощущали насыщение от еды.

В ходе исследования медики не выявили никаких связанных с процедурой осложнений или побочных эффектов. Потому с уверенностью заявляют, что в будущем подобный метод похудения имеет право на существование.

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