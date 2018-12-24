Часть пациентов внесут в ''красный список'': появились детали медреформы в Украине

На сегодняшний день все пациенты, которые не подписали декларацию с семейным врачом, занесены в так называемый красный список. В 2019 году госфинансирование лечения таких пациентов прекратится.

Об этом в эфире ObozTV рассказала менеджер медицинской группы Реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова. Впрочем она заверила, что отсутствие договора с семейным врачом не станет поводом для отказа в предоставлении медицинской помощи.

"Сумма, которая выделяется на этих пациентов до конца 2018 года, составляет 240 гривен. Со следующего года такие красные списки тоже будут финансироваться, но до 1 июля. И выделяться на таких пациентов в 2019 году будет 120 гривен", – объяснила Бубенчикова.

По её мнению, пациент будет сам заинтересован найти подходящего семейного врача и подписать с ним договор.

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"Но я не представляю, как может пострадать пациент, не заключив договор с врачом. Эта категория все еще получает по субвенции средства согласно официальному месту прописки", – подытожила эксперт.

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