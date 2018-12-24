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/Новости медицины

Часть пациентов внесут в ''красный список'': появились детали медреформы в Украине

2.1тЧитать материал на украинском

На сегодняшний день все пациенты, которые не подписали декларацию с семейным врачом, занесены в так называемый красный список. В 2019 году госфинансирование лечения таких пациентов прекратится.

Об этом в эфире ObozTV рассказала менеджер медицинской группы Реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова. Впрочем она заверила, что отсутствие договора с семейным врачом не станет поводом для отказа в предоставлении медицинской помощи.

"Сумма, которая выделяется на этих пациентов до конца 2018 года, составляет 240 гривен. Со следующего года такие красные списки тоже будут финансироваться, но до 1 июля. И выделяться на таких пациентов в 2019 году будет 120 гривен", – объяснила Бубенчикова.

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По её мнению, пациент будет сам заинтересован найти подходящего семейного врача и подписать с ним договор.

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"Но я не представляю, как может пострадать пациент, не заключив договор с врачом. Эта категория все еще получает по субвенции средства согласно официальному месту прописки", – подытожила эксперт.

Ранее OBOZREVATEL поинтересовался у украинцев, которые обращались в государственные медицинские учреждения после 1 января 2018 года, что для них изменилось.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Медицинская реформамедреформаМедицинские нововведения в УкраинеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Светлана Бубенчикова
Место
Украина
Теги
Украинаврачимедреформамедики
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