Раскрыта неожиданная польза помидоров

Томаты – это не только сочная мякоть и приятный вкус, которые делают их идеальным компонентом разных блюд, но и множество преимуществ для здоровья.

Несмотря на свои небольшие размеры, помидоры являются богатым источником витаминов и минералов, которые связаны с более низкой частотой инсультов. Об этом сообщает Daily Mail.

В этих ягодах содержится витамин К, который необходим для свертывания крови и заживления ран.

Красный, а также желтый и оранжевый, цвет обеспечивают каратиноиды – вещества, которые важны для хорошего зрения. Кроме того, они могут помочь защитить нас от рака кожи, уменьшая вред ультрафиолета.

Помидоры pixabay.com

Помидоры pixabay.com

Не менее важным компонентом является ликопин. Это очень мощный актиоксидант, который особенно эффективен в поддержании здоровья костей и снижении артериального давления.

Ранее MedOboz писал, как правильно употреблять ягоды, чтобы избежать образования лишних килограммов из-за высоко содержания в них сахара.

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