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/Новости медицины

Раскрыта неожиданная польза помидоров

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Томаты – это не только сочная мякоть и приятный вкус, которые делают их идеальным компонентом разных блюд, но и множество преимуществ для здоровья.

Несмотря на свои небольшие размеры, помидоры являются богатым источником витаминов и минералов, которые связаны с более низкой частотой инсультов. Об этом сообщает Daily Mail.

В этих ягодах содержится витамин К, который необходим для свертывания крови и заживления ран.

Красный, а также желтый и оранжевый, цвет обеспечивают каратиноиды – вещества, которые важны для хорошего зрения. Кроме того, они могут помочь защитить нас от рака кожи, уменьшая вред ультрафиолета.

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Помидоры

Помидоры

pixabay.com

Помидоры

Помидоры

pixabay.com

Не менее важным компонентом является ликопин. Это очень мощный актиоксидант, который особенно эффективен в поддержании здоровья костей и снижении артериального давления.

Ранее MedOboz писал, как правильно употреблять ягоды, чтобы избежать образования лишних килограммов из-за высоко содержания в них сахара.

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Тема
Здоровье
Теги
гипертонияпитаниерак
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