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Косим цены с роботизированными аптеками

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Только два месяца аптеки под брендами"Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека АНЦ" предлагают вам экономить до 25% на приобретении привычных лекарственных средств, диетических добавок и медицинских изделий. Покупайте как всегда, но в кошельке останется больше денег. Роботизированные аптеки ввели акцию "Косимо ціни"*, которая продлится с 1 августа до 30 сентября 2019 года. Она охватывает товары для детей и взрослых.

Акция "Косим цены"

Акция "Косим цены"

Акция "Косимо ціни" предлагает скидку на территории всей Украины. Она объединяет и маленькие, и большие города. Посетите ближайшую аптеку под брендом "Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека АНЦ" и сделайте нужные покупки, заплатив по сниженной цене. Закажите нужный товар у провизора и подождите семь секунд, пока аптечный робот найдет упаковку на полке. Расплатитесь и убедитесь в том, что всеукраинская акция "Косимо ціни" помогает вам сохранить деньги в кошельке.

Несколько лет назад роботизированные аптеки всколыхнули Украину новым подходом к обслуживанию, а сегодня они предлагают экономить до 25% при покупке. Сезон скидок продолжается два месяца. Где бы вы ни были сейчас, точно успеете воспользоваться преимуществами и приобрести важные продукты по сниженным ценам.

Условия акции просты и прозрачны. Информацию о наличии товара в аптеке и размер скидки можно узнать в провизоров роботизированных аптек под брендами "Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека АНЦ". Если есть товар, который заинтересовал вас особенно, позвоните по номеру справки 5900, чтобы спросить, есть ли он в ближайшей к вам аптеке, и если есть, то в каком объеме.

Напоминаем, акция "Косимо ціни" продолжается с 01.08.2019 по 30.09.2019 года. Времени еще много, но не откладывайте важные покупки на последний день. Если вы очень заняты, роботизированные аптеки предлагают заказать нужный товар по телефону с помощью справки и забрать в точке продажи.

* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношение к предыдущей цене реализации, ассортимент на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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Место
Украина
Теги
аптека лекарства
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