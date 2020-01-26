Угроза коронавируса в Украине: У Зеленского дали ответ

В Украине состоянием на 26 января не зафиксировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

"Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом", – подчеркнула она.

По словам министра, постоянно работает оперативный штаб для согласования необходимых медицинских и межведомственных действий. Также Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

Зоряна Скалецкая president.gov.ua

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев на предмет того, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное", – рассказала Скалецкая.

В Офисе президента обсудили коронавирус president.gov.ua

Президент отметил необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации. Также он предложил укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Ведущая врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская предположила, что коронавирус 2019 nCoV может передаваться через предметы, в том числе с помощью пересылки AliExpress. Украинцам объяснили, как уберечь себя.

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С 26 января в аэропорту "Борисполь" начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая для предотвращения распространения смертельного китайского коронаввруса 2019 nCoV.

Министерство здравоохранения Украины определило больницу, в которой будут находиться пациенты в случае подозрения на заражение коронавирусом из Китая.

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