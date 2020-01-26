Угроза коронавируса в Украине: У Зеленского дали ответ

В Украине состоянием на 26 января не зафиксировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV.
Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на встрече с президентом Владимиром Зеленским.
"Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом", – подчеркнула она.
По словам министра, постоянно работает оперативный штаб для согласования необходимых медицинских и межведомственных действий. Также Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.
Зоряна Скалецкая
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"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев на предмет того, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное", – рассказала Скалецкая.
В Офисе президента обсудили коронавирус
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Президент отметил необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации. Также он предложил укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу.
Владимир Зеленский
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