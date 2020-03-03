Коронавирус наступает: Богомолец объяснила, кто в группе риска

Китайский коронавирус COVID-19 особо опасен для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.
Об этом в эфире ObozTV рассказала заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, комментируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.
По ее словам, коронавирус обладает очень высоким уровнем контагиозности, т.е. очень заразен.
Врач порекомендовала украинцам максимально ограничить пребывание в местах общего пользования.
"Главная группа риска - люди старшего возраста. Надо позаботиться о своих родителях, привезти им продукты с запасом и сказать - не ходите никуда - ни в театры, ни в кино, ни на базар, ни в супермаркет. Просто побудьте дома, потому что это может сберечь вам жизнь и здоровье. Чем меньше коммуникаций, тем меньше риска", - пояснила она.
"Люди, у которых есть сопутствующие болезни - сахарный диабет, иммунодефицит, легочная недостаточность - несомненно, относятся к группе риска. Людям, которые имеют хронические заболевания, надо особенно беречься, в местах массового скопления людей максимально не быть", - добавила Богомолец.
Как отметила медик, на сегодняшний день доказано, что заразить коронавирусом может человек, который совсем не имеет клинических признаков болезни: "Он еще не кашляет, не чихает, не имеет температуры, но вирус уже попал в его организм".
По ее словам, прямое общение или пребывание в помещении с больным или инфицированным человеком наиболее опасно.
Богомолец рекомендовала всем украинским гражданам по возможности ограничить перелеты самолетами.
"В самолете, даже если человек не чихает и не кашляет, но в салоне есть один инфицированный, который выделяет эти вирусы, самолет выполняет функцию инкубатора. Вирус выделяется и все люди, которые находятся в самолете, имеют значительно более высокий шанс его поймать, чем если они едут поездом, на авто или пешком", - рассказала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Минздрав официально подтвердил информацию о пятерых гражданах Украины, заболевших коронавирусом. Четверо из них заразились у берегов Японии на лайнере Diamond Princess, еще одна девушка – в Италии.
По данным ВОЗ, количество инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 90 тыс. человек, 90% из них приходится на Китай. Всего в мире зарегистрировано более 3000 летальных исходов.
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