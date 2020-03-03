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Коронавирус наступает: Богомолец объяснила, кто в группе риска

3.9т
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Китайский коронавирус COVID-19 особо опасен для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Об этом в эфире ObozTV рассказала заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, комментируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

По ее словам, коронавирус обладает очень высоким уровнем контагиозности, т.е. очень заразен.

Врач порекомендовала украинцам максимально ограничить пребывание в местах общего пользования.

"Главная группа риска - люди старшего возраста. Надо позаботиться о своих родителях, привезти им продукты с запасом и сказать - не ходите никуда - ни в театры, ни в кино, ни на базар, ни в супермаркет. Просто побудьте дома, потому что это может сберечь вам жизнь и здоровье. Чем меньше коммуникаций, тем меньше риска", - пояснила она.

"Люди, у которых есть сопутствующие болезни - сахарный диабет, иммунодефицит, легочная недостаточность - несомненно, относятся к группе риска. Людям, которые имеют хронические заболевания, надо особенно беречься, в местах массового скопления людей максимально не быть", - добавила Богомолец.

Как отметила медик, на сегодняшний день доказано, что заразить коронавирусом может человек, который совсем не имеет клинических признаков болезни: "Он еще не кашляет, не чихает, не имеет температуры, но вирус уже попал в его организм".

По ее словам, прямое общение или пребывание в помещении с больным или инфицированным человеком наиболее опасно.

Богомолец рекомендовала всем украинским гражданам по возможности ограничить перелеты самолетами.

"В самолете, даже если человек не чихает и не кашляет, но в салоне есть один инфицированный, который выделяет эти вирусы, самолет выполняет функцию инкубатора. Вирус выделяется и все люди, которые находятся в самолете, имеют значительно более высокий шанс его поймать, чем если они едут поездом, на авто или пешком", - рассказала она.

Коронавирус наступает: Богомолец объяснила, кто в группе риска

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Темы
Коронавирус Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Ольга Богомолец
Место
Украина
Тег
вирус
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