Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Коронавирус продлится два года: появились тревожные данные

10.1т
Читать материал на украинском

Пандемия нового китайского коронавируса COVID-19, который сейчас охватил почти весь мир, может длиться два года.

Об этом заявили исследователи из немецкого института Роберта Коха (Robert Koch-Institut), который специализируется на изучении инфекционных заболеваний. По словам его президента Лотара Вилера, вирус будет распространяться волнами.

"Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые до 60-70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет", – заявил он на пресс-конференции 17 марта.

Коронавирус будет длится годами

Коронавирус будет длится годами

Он также подчеркнул, что появление вакцины или любая "интервенция" в ход пандемии полезны.

"Чем раньше будет вакцина, тем раньше можно будет ограничить эту пандемию. Но это не значит, что все будут вакцинированы, это будет связано с количеством вакцины", – добавил Вилер.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эпидемиологи предположили, что коронавирус может затянуться на 6-12 месяцев или несколько лет даже после окончания пандемии.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Германия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости