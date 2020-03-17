Коронавирус продлится два года: появились тревожные данные

Пандемия нового китайского коронавируса COVID-19, который сейчас охватил почти весь мир, может длиться два года.

Об этом заявили исследователи из немецкого института Роберта Коха (Robert Koch-Institut), который специализируется на изучении инфекционных заболеваний. По словам его президента Лотара Вилера, вирус будет распространяться волнами.

"Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые до 60-70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет", – заявил он на пресс-конференции 17 марта.

Коронавирус будет длится годами

Он также подчеркнул, что появление вакцины или любая "интервенция" в ход пандемии полезны.

"Чем раньше будет вакцина, тем раньше можно будет ограничить эту пандемию. Но это не значит, что все будут вакцинированы, это будет связано с количеством вакцины", – добавил Вилер.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эпидемиологи предположили, что коронавирус может затянуться на 6-12 месяцев или несколько лет даже после окончания пандемии.

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