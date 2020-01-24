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Коронавирус – не шутки! Все действуют, а Украина смотрит?

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Нынешняя вспышка респираторной инфекции вызвана новым для человека видом коронавируса 2019-nCoV. Ему предшествовали вспышки "респираторного синдрома Среднего Востока" – MERS ("Middle East respiratory syndrome") и "тяжелого острого респираторного синдрома" – SARS ("severe acute respiratory syndrome"), вызванные "родственниками" этого коронавируса.

Общие черты трех:

  • передача людям от животных с последующей передачей от человека к человеку (SARS предварительно циркулировал среди одного вида диких кошек, MERS – среди верблюдов);

  • клиника – респираторный синдром (кашель, одышка) с лихорадкой, осложнения: пневмония, острая дыхательная недостаточность, печеночная и почечная недостаточности;

  • отсутствие этиотропной терапии.

MERS появился в Саудовской Аравии в 2012 году, распространился на 27 стран. В 2015 году состоялась вторая вспышка с центром в Корее. Число подтвержденных случаев – 2494, 856 умерших.

SARS появился в 2002 году в южном Китае. В 30 странах зарегистрированы 8437 случаев, из них 813 – со смертельным исходом.

На сегодня, по данным Aljazeera, зарегистрировано 830 подтвержденных случаев 2019-nCoV, преимущественно в Китае, с единичными случаями в Северной Корее, Тайване, Японии, США, а также России и Беларуси, причем все пациенты недавно находились в Китае. Умерших – 25, все в китайской провинции Hubei.

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Стоит отметить активные противоэпидемические мероприятия китайских властей, которые вчера закрыли на карантин многомиллионный город Ухань, столицу провинции Хубэй и центр очага инфекции.

Это – о признании важности эпидемиологии в мире, которой, к сожалению, в последние годы пренебрегают в Украине.

Хочется надеяться, что новости о новом страшном коронавирусе простимулируют украинцев к вакцинации от гриппа, который уже шагает по стране и уносит жизни, увеличению приверженности к хорошо известным неспецифическим мерам первичной профилактики, вроде мытья рук и использования масок, и ранней госпитализации при лихорадке и респираторном синдроме.

Ждем от власти обеспечения отдельных маршрутов для пациентов с лихорадкой и признаками респираторной инфекции в поликлиниках, а в стационарах – интенсивного лечения дыхательной недостаточности.

Заботьтесь о своем здоровье, друзья!

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Автор
Екатерина Амосова Екатерина Амосова
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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