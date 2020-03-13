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Коронавирус: меры безопасности в медицинской лаборатории ДИЛА

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Внимание всего мира приковано к коронавирусу. Естественно, что наиболее компетентны в вопросах заболеваемости и противодействия инфекциям – люди в белых халатах. Насколько обоснованы страхи в связи с распространением коронавируса мы решили выяснить у генерального директора медицинской лаборатории ДИЛА Алексея Бабича и проследить внедрение противоэпидемических мероприятий на конкретном примере лаборатории ДИЛА

В лаборатории ДИЛА выполняются тесты на коронавирус?

Для нас, как для медицинской лаборатории, главным приоритетом является здоровье наших клиентов и наших сотрудников. В своих отделениях ДИЛА не проводит взятие биоматериала и лабораторное обследование пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, что полностью соответствует алгоритмам проведения противоэпидемических мероприятий на территории Украины, утверждённым МОЗ. Тесты на коронавирус выполняются на сегодня только в референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Образцы биоматериала для исследований направляются из лечебных учреждений, где находится больной с подозрением на коронавирусную инфекцию. Закуплены и продолжают закупаться для всех регионов страны экспресс-тесты, которые также предназначены только для лечебных учреждений. Потенциальный больной коронавирусной инфекцией должен подвергнуть себя самоизоляции до 14 дней, связаться со своим семейным врачом и по показаниям быть госпитализированным в инфекционный стационар для получения медицинской помощи. Самостоятельно обращаться в медицинские учреждения противопоказано. Что также является одним из методов пресечения распространения инфекции.

Каких мер безопасности придерживаетесь вы в лаборатории? Безопасно ли посещать отделения ДИЛА?

Учитывая имеющиеся данные о природе вируса, наблюдения ВОЗ и рекомендации МОЗ Украины, силами наших экспертов и штатных эпидемиологов (да-да, у нас и такие имеются) мы усилили противоэпидемические мероприятия, призванные обезопасить как пациентов, так и сотрудников. Разработали и внедрили алгоритм, как сотрудники наших отделений должны на практике реагировать в ситуации, связанной с подозрением на COVID-19. Так что наши сотрудники полностью готовы.

Увеличена частота обработки дезинфицирующими средствами поверхностей, которые относятся к зонам пользования большого количества посетителей - дверные ручки, стойки регистрации, поверхности столов, ручки кранов в туалетных комнатах. Также мы усилили режим проветривания во всех отделениях. В манипуляционных столы и валики, как и прежде, обрабатываются после каждого пациента, жгуты используются одноразовые, за исключением некоторых случаев. То есть мы максимально устранили возможность контакта пациентов между собой и через поверхности.

Мы оснастили отделения необходимым количеством масок и дезинфицирующих средств, чтобы клиенты могли обработать руки при необходимости. На видных местах размещены информационные материалы для сотрудников и клиентов о гигиенических требованиях.

Усилен контроль доступа сотрудников на рабочее место: мы проводим ежедневный мониторинг здоровья наших сотрудников, при наличии каких-либо признаков заболевания сотрудник направляется домой с рекомендацией обратится к врачу. Для сотрудников с маленькими детьми на время карантина и из групп риска мы ввели возможность удаленной работы. Также отменили все публичные мероприятия, где предполагается большое количество посетителей, все командировки и путешествия за границу до стабилизации ситуации в мире.

Мы выполняем все необходимые действия, направленные на быстрое обслуживание клиентов, чтобы не создавать очереди и скопление людей.

Стоит ли паниковать в связи с введением карантинных мероприятий?

Вирус распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем. Другие механизмы передачи, по мнению экспертов ВОЗ и по наблюдениям китайских врачей не имеют эпидемического значения. Вирус содержится только в капельках, которые выделяет больной человек при кашле или чихании. Вирус не циркулирует в воздухе, он не умеет летать и не способен перемещаться на большие расстояния. Также наиболее заразным считается человек с явными признаками заболевания (ОРВИ), но и при контакте с ним можно избежать заражения, если находится на расстоянии 1,5-2 м.

Не поддавайтесь панике, гормоны стресса подавляют иммунитет. В сочетании с тщательной гигиеной карантинные мероприятия помогут снизить риск заболевания до минимума.

Мойте руки и будьте здоровы!

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