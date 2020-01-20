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Лекарства нет! ВОЗ созывает экстренное совещание из-за опасного вируса из Китая

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Всемирная организация здравоохранения созовет 22 января экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за опасности масштабной эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV из Китая.

Об этом сказано в пресс-релизе ВОЗ, обнародованном в понедельник, 20 января.

"Комитет проведет встречу в среду, 22 января, в Женеве, чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба", – отмечается в документе .

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От неизвестного ранее вируса в Китае умер первый человек

ВОЗ созывает экстренное совещание из-за коронавируса

ВОЗ созывает экстренное совещание из-за коронавируса

Напомним, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января в общей сложности зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 218 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Лекарства от 2019-nCoV нет, врачи применяют лишь симптоматическую терапию и надеются на поддержку дыхательных функций заболевших.

Власти Китая подтвердили, что коронавирус способен передаваться в том числе от человека к человеку. Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связаны с именно этим типом передачи вируса.

Также определены места потенциального заражения – это транспорт, крупные туристические объекты, организации образования с обучением китайских студентов, потенциально контактировавших с носителями вируса, а также крупные торговые центры в городах со значительным присутствием китайской диаспоры.

Что такое коронавирус

Коронавирусы – семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

ВОЗ созывает экстренное совещание из-за коронавируса

ВОЗ созывает экстренное совещание из-за коронавируса

zn.ua

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее британские эксперты заявили, что число заболевших новым коронавирусом на самом деле близко к 1700.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Китай
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
По состоянию на 20 января в общей сложности зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 218 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун
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