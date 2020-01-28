Коронавирус – еще "цветочки": названы самые страшные эпидемии в мире

Нависшая угроза эпидемии нового коронавируса держит в напряжении все мировое сообщество. Так, прошло менее двух месяцев с момента выявления первого эпизода заражения 2019-nCov, а его жертвами стали уже более 100 человек. То есть, согласно подсчетам, к нынешнему моменту смертность от новой инфекции составила уже порядка 3%.

И пусть новый вирус пока остается загадкой для ученых (его свойства и "поведение" до сих пор изучают), паника началась еще та. Вплоть до появления бредовых фейковых "вбросов" вроде, вирус "может подстерегать в бананах" или "напасть из посылки с Китая".

Миру постоянно угрожают эпидемии различных инфекций Политека

Да, все новое всегда пугает, особенно если это явление хоть как-то может посягнуть на жизнь, здоровье и благосостояние. Однако и панике поддаваться тоже не стоит, ведь этот же коронавирус – еще не самое страшное, что могло бы произойти, тем более, что его последствия излечимы.

MedOboz подготовил для вас подборку самых смертоносных эпидемий в истории человечества, которые докажут вам, что коронавирус – это еще "цветочки".

Натуральная оспа

Эта известная с древних времен инфекция имеет смертность порядка 40%, при этом даже если зараженный выживал, в большинстве случаев слеп и оставался покрытым шрамами-кратерами от язв на всю жизнь.

Впервые исторические документы упоминают об оспе в IV веке. Тогда она охватила население Азии и ее последствия были плачевными: население Китая и Кореи сократилось вчетверо, Японии – на 40%.

Натуральная оспа ВВС

Позже, в XVII-XVIII веках, в Европе и России из-за оспы ежегодно население сокращалось на 1,5 миллиона, а инвалидами оставались порядка 20 миллионов пациентов. Кстати, именно в этот период медики и ученые стали отмечать закономерность, что меньше всего зараженных среди людей, которые постоянно контактируют с животными (доярки, пастухи и т.д.) и вскоре установили, что инфицирование коровьей оспой делает человеческий организм устойчивым к натуральной (черной) оспе.

Этот факт и стал прецедентом для создания вакцины и последующей нейтрализации угрозы.

И пусть сейчас оспа считается "мертвой" инфекцией (в мире есть только два образца убийственного вируса, надежно спрятанных в научных центрах в США и России), по общим подсчетом оспа в ХХ веке убила около 400 миллионов человек.

Бубонная чума

Ее называют еще "черная смерть", поскольку в период пандемии заболевание сократило население планеты втрое.

Как известно, первые упоминания о чуме появились в 540 году, а к 640 году ее жертвами стали 150 миллионов человек (при общем населении 400-450 миллионов).

Чума Euronews

Второй ее эпизод пришелся на ХІХ век, охватив одновременно Африку и Евразию, а затем и остальные материки. Последствия второго эпизода ужасают – население Европы сократилось на 40%, в Индии и Китае вымирали целые города и села, а о количестве жертв в Африке даже говорить страшно.

В третий раз чума "взорвалась" в 1855 году в Китае, а к началу ХХ века разлетелась по всему миру (виной тому военные действия и торговля). Последствия этой вспышки были уже не такими масштабными, как предыдущие (жертвами стали около 20 миллионов человек), однако все равно ужасают.

Заставили чуму отступить советские ученые в 1947 году. Так, в период очередной вспышки в Маньчжурии они первыми в мире применили стрептомицин, благодаря чему выздоровели даже самые безнадежные пациенты.

Грипп "Испанка"

Согласно имеющимся историческим документам, с 1918 по 1919 годы испанский грипп (название связано с тем, что больше всего от болезни пострадало население Испании) унес жизни порядка 100 миллионов человек.

Известно, что тогда штаммом гриппа H1N1 заразились около 30% населения всей планеты.

Испанка Maxim

При этом власти европейских стран всячески держали в секретности тему эпидемии (возможно потому, что эти события пришлись на поствоенный период и подорвать авторитет после победы в Первой мировой войне бессилием перед каким-то там вирусом не хотелось). Однако несмотря на причины, утаивание привело к тому, что инфекция быстро "разлетелась" по всему миру, унеся миллионы жизней.

Малярия

В глазах европейцев эта болезнь выглядит экзотической (ведь первоисточник инфицирования – малярийный комар, живущий исключительно в тропических странах). Однако для жителей (и гостей) тропиков по сей день несет угрозу, ежегодно забирая жизни порядка миллиона человек. Кстати, с развитием авиасообщения и экспорта риск заражения малярией существенно вырос и для государств, не имеющим отношения к тропикам.

Малярия Газета

Названные данные не очень пугают? Тогда приведем пример из недалекого прошлого. В 1906 году к строительству Панамского канала было привлечено 26 тысяч американцев, из которых, по окончанию строительства, с диагнозом "малярия" были госпитализированы 21 тысяча человек. А за период Второй Мировой войны жертвами малярии стали около 60 тысяч американских солдат, находившихся в Африке и Южной части Тихого океана. Впечатляет? То то же!

Туберкулез

Название этой болезни у нас на слуху едва ли не ежедневно, при этом почему-то паники, в отличие от нового коронавируса, она не вызывает. Наверное, уже "приелась".

Хотя на самом деле туберкулез также относится к заболеваниям, которые в свое время, существенно сокращали численность населения планеты.

Так, в XIX веке жертвами туберкулеза стали 25% взрослого населения Европы, в XX веке он унес жизни около 100 миллионов человек.

Туберкулез 24

И пусть уже выявлен корень зла (определена бактерия, которая вызывает заболевание) и существуют вакцины, полностью побороть туберкулез пока не удается. Ученые говорят, что на сегодняшний момент в мире каждую секунду появляется новый эпизод инфицирования туберкулезом, при этом каждый третий является носителем инфекции. Так, согласно данным ВОЗ, ежегодно от туберкулеза умирает около 1,5 миллионов человек, несмотря на то, что своевременная диагностика и лечение способны спасти жизнь.

Новости Вирус Эбола мутировал и стал более опасен для человека

Лихорадка Эбола

Несмотря на ажиотаж вокруг нового китайского коронавируса, самой страшной эпидемией в мире на сегодняшний день является лихорадка Эбола.

Лихорадка Эбола 112

Угроза пандемии всколыхнула мир в 2014 году, первые эпизоды инфицирования были отмечены в Гвинеле, затем быстро вирус добрался до Либерии, Нигерии, Сенегала и т.д.

Как известно, уровень смертности от вируса Эбола составляет порядка 90%, при этом от него нет не только вакцины, но и действенного лечения. В Западной Африке жертвами лихорадки стали уже более 2700 человек, и вирус продолжает настойчиво распространяться по всем миру.

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