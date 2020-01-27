Коронавирус 2019-nCoV шагает по планете: создана онлайн-карта распространения

Исследовательский центр системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса в США создал онлайн-карту, на которой в режиме реального времени можно отслеживать информацию о распространении китайского коронавируса 2019-nCoV.

Информацию о случаях заражения собирают на основе данных Всемирной организации здоровья, сообщили на сайте CSSE.

На онлайн-карте очаги обозначены красными кругами. Их размер зависит от количества больных и умерших от коронавируса.

По последним данным, коронавирус выявили у 2 886 человек, его жертвами стали уже более 80. От смертельной болезни смогли вылечить 59 человек.

Карта распространения коронавируса Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 27 января, во Львове госпитализировали украинского студента с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Парень накануне вернулся из Китая с подозрительными симптомами.

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