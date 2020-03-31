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Corona Барбоса фарме не нужна

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Пандемия Covid-19 продолжает стремительно распространяться по всему миру. Украина, по мнению специалистов, еще далека от пика заболеваемости, для нас все только начинается. Страну, без преувеличений, ждут большие испытания: на прочность – институтов государства, медицины, экономики в целом, на ответственность - общества, в виду увеличивающегося количества карантинных запретов.

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У этой борьбы есть и свой авангард – медики и фармацевты. Люди, от которых сейчас зависит здоровье нации и будущее страны. Как говорит Александр Чумак, член Ассоциации производителей лекарств Украины, сейчас фармацевтическая отрасль работает буквально на пределе возможностей, чтобы обеспечить граждан лекарствами, врачей – возможностью спасать жизни и средствами защиты, чтобы сохранить свою. О том, через какие сложности проходят сейчас те, кто обеспечивает Украину средствами борьбы против пандемии, как противодействовать черному рынку лекарств и обеспечить страну всем необходимым, он рассказал в интервью журналистам.

Александр Чумак

Александр Чумак

Как сейчас справляется с вызовами пандемии фармацевтическая отрасль страны?

– И медики, и фармацевты в нашей стране сейчас на переднем краю борьбы с пандемией Covid-19. Украинская фармацевтическая отрасль работает не на 100%, а на 150% своих возможностей, поднося "снаряды" и "патроны", чтобы врачи имели возможность лечить и спасать жизни людей. Решением вала проблем, которые проявились сейчас, когда на пороге реальная угроза жизнедеятельности целого общества, поверьте, занимаются профессиональные люди. Украинская фарма не нуждается в некомпетентных управленцах, которые, как я это называю, годятся разве что для "проведения Кубка Барбоса": corona Барбоса фарме не нужна.

Резко выросшие потребности, да и говоря прямо, паника в обществе, заставляют производить медикаменты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Фармпредприятия работают в режиме бесперебойного обеспечения при резко возросшей потребности, и, соответственно, неимоверном спросе, причем, в условиях серьезных ограничений в международной логистике. Сейчас каждая страна сама за себя. Доступ к медикаментам и их поставки существенно затруднены, в том числе это касается компонентов и других составляющих для производства лекарственных средств. И таких составляющих для одного препарата могут быть сотни. Именно поэтому стабильный выпуск каждого лекарства на сегодняшний день - огромная победа.

Вот простой пример того, как возникают дополнительные нагрузки. Недавно Индия запретила экспорт почти трех десятков активных фармацевтических ингредиентов и вспомогательных компонентов для производства лекарственных средств, которые используются, в том числе, при лечении Covid-19. Для многих стран это стало серьезным ударом.

Наши бизнесмены из фармацевтической отрасли успели оплатить закупку по импорту препарата на основе гидроксихлорохина,но Индия запретила вывоз партии. И единственный аргумент украинской стороны для предоставления Украине товара в том, что деньги пришли раньше. Сейчас продолжаются попытки эту ситуацию решить. Во время пандемии сфера фармацевтики вышла на межгосударственный уровень отношений – это уже политика, а не бизнес.

Фармпроизводство – это предприятия критической инфраструктуры, и сегодня они должны работать

Фармпроизводство – это предприятия критической инфраструктуры, и сегодня они должны работать

Правда

Сумеет ли отечественная фармацевтика справиться с колоссальным напряжением и обеспечить потребности украинских граждан в медикаментах?

– Я хочу сказать, что Украине очень повезло, что у нас есть отечественное фармпроизводство. Наличие своего сильного фармрынка – это, как мы все видим, вопрос национальной безопасности, особенно в условиях, когда все страны закрылись и пытаются решать в первую очередь собственные проблемы.

Наша отрасль справляется с потребностью и прилагает все усилия для производства препаратов, которые показали свою эффективность. Уже налажен выпуск тест-средств. Все крупные компании-производители работают в экстремальном режиме. Например, "Интерхим" наладил бесперебойное производство противовирусного средства и недавно передал 300 тысяч доз этого препарата вооруженным силам, медработникам и пограничникам, прежде всего, для антивирусной профилактики. К счастью, на сегодня не было ни одного сообщения о заражении Covid-19 среди работников погрансужбы.

Фармпредприятия сейчас буквально взяли на себя обеспечение конкретных лечебных учреждений и поставляют им необходимую продукцию огромными списками. При том, что в больницах часто нет самого необходимого. Часто можно слышать: "Что нам ваш ИВЛ, если у нас нет пульсоксиметров и элементарных защитных средств для врачей и медперсонала!"

Поэтому все, кто может сейчас производить – производят. Противовирусные препараты, иммуномодуляторы, жаропонижающие средства, антибиотики и т.д. – все это сейчас крайне необходимо медицине. И фармацевты готовы увеличивать объемы и расширять ассортимент лекарственных средств, включая возможность производства того же гидроксихлорохина, который в некоторых странах мира уже используется как экспериментальное лекарство от коронавирусной инфекции. Но тут возникает другая проблема – необходимость внесения огромного количества изменений в нормативную и законодательную базу.

Сейчас базовым для отрасли является Закон "О лекарственных средствах" редакции 1996 года. Мы в рамках рабочей группы занимаемся разработкой новой его редакции и подготовкой нормативной документации, которые связаны с дальнейшей имплементацией европейских норм.

Естественно, в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом, фармацевтическая отрасль держится и делает все возможное, ведь в этой войне она как раз выступает одновременно "и патронами", "и отрядами". Но важно понимать, что без реформирования данного направления к европейскому и мировому рынку не прийти, а ведь от этого зависит как национальная безопасность, так и основа экономики страны. Потому этот вопрос в настоящее время стоит отдельного внимания и быстрой реакции.­

Сейчас каждая страна сама за себя, доступ к медикаментам и их поставки существенно затруднены

Сейчас каждая страна сама за себя, доступ к медикаментам и их поставки существенно затруднены

Жизнь

Как быть с теми лекарствами, которые у нас в стране не производятся?

– В таких случаях существует процедура принудительного лицензирования, когда государство допускает нарушение патентного права. В нашей стране это также предусмотрено Законом "Об охране прав на изобретения и полезные модели". В критических ситуациях – это общепринятая мировая практика, так поступали и поступают разные страны в условиях пандемий и эпидемий. В украинской истории подобных ситуаций пока еще не было.

Если государство примет такое решение, тогда отечественная фарма сможет закрыть актуальные потребности на все 100 процентов и даже более.

Некоторые мировые гиганты отказываются от своих патентов, чтобы помочь решить проблему пандемии. И я считаю, что это правильное решение, которое поможет всему миру.

Для того, чтобы запустить такой процесс, как принудительное лицензирование, необходимо разработать и принять огромное количество регуляторных документов. Но, главное, необходима политическая воля. Мне приходилось слышать, как на такую постановку вопроса реагируют некоторые украинские депутаты, мол: "Да нас в Европе разорвут за это!". Получается, что страх перед реакцией Европы в критической ситуации сильнее, чем необходимость спасать жизни своих сограждан.

В чем больше всего нуждается украинская медицина прямо сейчас?

– Украинская медицина нуждается буквально во всем – лекарственных препаратах, средствах защиты и вспомогательных средствах, включая маски, перчатки, дезинфицирующие средства и защитные костюмы. Да, такова реальность.

В понедельник парламент принял очень важное решение – законопроект №3268, вносящий изменения в ряд законодательных актов, в том числе в закон "О лекарственных средствах". Он разрешает так называемое Off-label Use. Этот закон дает возможность применения в период пандемии Covid-19, препаратов, зарегистрированных официальными органами США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады, других развитых стран. Также он разрешает использование препаратов, в инструкции по применению которых отсутствует отдельное показание, но применение по другим показаниям разрешено, эффективность уже подтверждена и его рекомендуют использовать при лечении по новому показанию. Теперь МОЗ обязан сформировать список таких средств и порядок их назначения и применения.

Дело в том, что без утвержденной МОЗ инструкции по применению, врач попадет под уголовную ответственность, если будет лечить пациента незарегистрированным в Украине средством. По сути это противозаконно, и если от твоих действий зависит человеческая жизнь, ты не можешь просто игнорировать закон. Принятие сегодняшнего закона о внесении изменений существенно облегчит нашим врачам выполнение крайне сложных задач, которые перед ними стоят.

Но проблем, которые нужно безотлагательно решать, безусловно, огромное количество. Например, в нашей стране более года не регистрировались дезинфицирующие средства. Виной этому - халатность бывшей команды Минздрава во главе с Ульяной Супрун. По сути, отсутствовал даже реестр таких средств. Нам буквально за неделю удалось разблокировать эту ситуацию, уже началась их регистрация и выдача разрешительных документов для реализации в аптеках.

Сложная ситуация сохраняется и с принятым постановлением Кабмина, которое разрешает без акциза и НДС ввозить товары первой необходимости – аппараты ПЦР-диагностики (полимеразная цепная реакция — высокоточный метод диагностики многочисленных инфекций, который основывается на исследовании генетического материала человека – ДНК и РНК), тест-системы, перчатки и маски. Дело в том, что кодировки товарам присваивает Минэкономики, МОЗ лишь указывает, какие конкретно средства медицинского назначения нужны. В связи с этим уже неоднократно возникали проблемы с растаможиванием таких товаров. И чтобы устранить эту проблему, необходимо в ручном режиме переделать тонны нормативной документации и со всеми это переделанное согласовать. Вообще, количество нормативных документов, описывающее все процессы, которые сейчас происходят – просто огромное. С одной стороны, это, безусловно, логично, потому что не может в государстве происходить оборот лекарств и средств медицинского назначения бесконтрольно, все должно сопровождаться нормативной документацией. И теперь нам приходится обеспечивать жизнедеятельность отрасли в условиях, когда законодательство меняется прямо на ходу.

Если будут пустовать аптеки в период эпидемии, то следующими на улицах будут вилы и автоматы

Если будут пустовать аптеки в период эпидемии, то следующими на улицах будут вилы и автоматы

NewsOne

На пандемии многие пытаются заработать, в виду ажиотажа. Как обуздать "черный рынок" тех же средств защиты? Масок в аптеках нет, а "из-под полы" они стоят в разы дороже…

– Конечно, в условиях тотального дефицита средств защиты бал пытаются править дельцы "черного" рынка. Хочу отметить, что аптечные сети не приняли их мародерские условия и поставили ограничения по входной цене на те же маски - порядка 10 гривен. А не по 40, как им предлагали.

Я уверен, что ситуация с дефицитом масок, перчаток и т.д., решится уже в ближайшее время. Все необходимое уже в самолетах, в логистике, и подавляющее большинство закупается не за бюджетные деньги.

Дистрибьюторы, которые поставляют в аптеки товары, также задействовали все ресурсы, ведь именно у них контакты с производителями. Весь бизнес сейчас "на ногах", все пытаются закрывать имеющиеся дыры. Бизнесмены вкладывают огромные деньги, чтобы справиться с ситуацией в масштабах страны. При том, вопрос денег отходит на задний план.

В сложившейся ситуации такие серьезные задачи системно решить может только бизнес – у него лицензии, контакты, договорные отношения. Сформированы вертикальные и горизонтальные структуры управления процессами, коммуникации, люди.

В нашу страну сейчас едет все, что можно "достать" на мировых рынках, к чему есть хоть какой-то доступ. И я искренне верю, что любители наживы останутся ни с чем.

На каком уровне сейчас координация таких действий бизнеса и власти? Она существует?

– Все, что попадает в Украину – результат титанических усилий агентов, которые находятся на местах, консульств и посольств, волонтеров, обыкновенных граждан. Часто все держится просто на личных контактах. Это - глубоко специфические процессы, со своей непростой логистикой, и их все нужно проработать. Фармацевтическая отрасль и иностранные представительства делают сегодня все возможное и невозможное.

На самом деле сложно даже посчитать количество необходимых товаров. Поэтому мы крайне заинтересованы в качественной работе Санитарной службы, чтобы не допустить одновременного скачка потребностей в ИВЛ и медикаментах. Производство лекарственных препаратов внутри страны переведено на такие темпы, когда за неделю производится месячная потребность. Да, люди и техника - на износе. Но, повторюсь, Украине повезло, что у нас есть фармацевтика – этот бизнес сейчас спасает страну.

Не взирая на эти трудности, все мобилизовались и работают на пределе.

Я искренне благодарю команды МОЗ, МИД, Главного санитарного врача страны, Гослекслужбы, Центра общественного здоровья и ГП "Медзакупки" – эти люди делают все возможное и невозможое, чтобы Украина встретила пандемию коронавирусной инфекции во всеоружии и одолела ее.

Существует ли риск, что фармотрасль "надорвется", работая в таком режиме? Это живые люди, которые тоже могут заболеть во время эпидемии.

– Фармпроизводство – это предприятия критической инфраструктуры. И сегодня они должны работать. В отрасли понимают трудности карантинного контроля на предприятиях и делают все возможное, чтобы защитить сотрудников. Но в сложившейся ситуации все должно работать в режиме нон-стоп. Потому что, если будут пустовать аптеки в период эпидемии, то следующими на улицах будут вилы и автоматы.

Всем хорошего здоровья!

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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