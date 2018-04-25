Корь в Украине: озвучено официальное число жертв

По причине осложнения от кори с начала текущего года в Украине умерли 8 человек.

Как сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, среди них шесть детей и двое взрослых.

Также известно, что всего в Украине с начала года корью заболели 11720 человек, среди которых 4564 взрослых и 7156 детей.

Согласно данным Минздрава, чаще всего корью болеют в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как защитить ребенка от кори.